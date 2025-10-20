Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tepki çekti: Umutlar yerini karamsarlığa bıraktı

- Güncelleme:
Beşiktaş son sezonlardaki filmleri tekrar seyrettiriyor. Son beş sezonda yarışa kasım ayında havlu atan Beşiktaş, bu defa ekim ayında çok geride kaldı. Sergen Yalçın, takımın başında çıktığı 7 maçta 10 puan kaybetti. Beşiktaş’ın oyun performansındaki istikrar eksikliği dikkati çekerken, teknik direktör Sergen Yalçın’ın oyuncu tercihleri de büyük tepki topladı.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta kâbus gibi senaryolar bir kez daha sahneleniyor. Evinde Gençlerbirliği’ne yenilen siyah beyazlı ekip, son beş sezonda olduğu gibi zirveden erken kopmak üzere.

Ole Gunnar Solskjaer’in gönderilmesi ve Sergen Yalçın’ın göreve gelişiyle filizlenen umutlar yerini yine karamsarlığa bıraktı. Son beş sezonda yarışa kasım ayında veda eden Kartal, bu defa ekim ayı bitmeden şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sergen Yalçın’ın takımın başında çıktığı 7 maçta 10 puan kaybetmesi, camiada derin bir hayal kırıklığına yol açtı. 

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tepki çekti: Umutlar yerini karamsarlığa bıraktı - 1. Resim

 

YALÇIN ELEŞTİRİLDİ

Lider Galatasaray ile aradaki puan farkı 12’ye çıkmış durumda. Bir maçı eksik olan siyah beyazlılar zorlu Konyaspor deplasmanında kazansa bile fark yine büyük olacak. Beşiktaş’ın oyun performansındaki istikrar eksikliği dikkati çekerken, teknik direktör Sergen Yalçın’ın oyuncu tercihleri de büyük tepki topladı. Özellikle 6 milyon avro bonservis bedeli ödenen Taylan Bulut’un yerine devre arasında kesin olarak gönderilecek olan Svensson’un tercih edilmesi eleştirileri beraberinde getirdi. 

2025-26
18 EKİM - 9. HAFTA
1-Galatasaray    25
2-BEŞİKTAŞ    13
FARK: 12
*Beşiktaş’ın 
bir maçı eksik. 

2024-25
10 KASIM 11. HAFTA
1-Galatasaray    31
2-BEŞİKTAŞ    21
FARK: 10

2023-24
5 KASIM 11. HAFTA
1-Galatasaray    31
5-BEŞİKTAŞ    19
FARK :12

2022-23
11 KASIM 14. HAFTA
1-Fenerbahçe    29
6-BEŞİKTAŞ    23
FARK: 6

2021-22
6 KASIM 11. HAFTA 
1-Trabzonspor     30
6-BEŞİKTAŞ    20
FARK: 10

JOTA SİLVA NEREDE?

Beşiktaş Nottingham Forest Kulübü’nden kiralık olarak kadrosuna kattığı Jota Silva hayal kırıklığından öteye geçemedi. Asıl yeri sağ kanat olan Portekizli oyuncu, sol kanatta kullanılmak için alınmıştı. Jota Silva, geride kalan sekiz maçta 90 dakika sahada kalamadı. 

