Galatasaray'da Leroy Sane'nin ayağa kalkmasında 3 isim rol oynadı: Mentör gibi çalıştılar

ALİ NACİ KÜÇÜK - Başakşehir maçına Alman yıldızın performansı damga vurdu! Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yapamayan ve Liverpool ile Beşiktaş derbisinde ilk 11’de oyuncusuna yer vermeyen Okan Buruk, Leroy Sane’yi de kazanmayı başardı.

Attığı iki golle yıldızını parlatan Leroy Sane’nin ayağa kalkmasının perde arkasında öne çıkan üç önemli isim var; Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, teknik direktör Okan Buruk ve Alman Millî Takımı’ndan yakın arkadaşı İlkay Gündoğan… Kavukçu Sane’nin eşini ve altı yaşındaki oğlunu İstanbul’a getirtip onlara müstakil bir ev tutarak Alman yıldızın sahaya odaklanmasını sağladı.

MENTÖR GİBİ ÇALIŞTILAR

Buruk, Liverpool maçında hiç süre vermediği Leroy Sane’yi gece yarısı arayıp “Senin de kazandıracağın çok maç olacak” diyerek moral verirken Beşiktaş derbisi bitiminde “Kendini şimdiden hazırla. Millî ara sonrasında Başakşehir maçında 11’desin” talimatını verdi. Sane de tatilini yarıda kesip İstanbul’a geldi. Özel antrenmanlarla açık kapattı. İlkay Gündoğan da yakın arkadaşı Sane ile yaptığı birebir görüşmelerde “Yeniden millî takıma seçileceksin. Sen büyük bir yıldızsın” diyerek arkadaşını mental yönden ayağa kaldırdı. İlkay, Sane’ye yaptığı asistin ardından “Ben sana demiştim” diyerek gol sevincini kutladı.

MAESTRO İLKAY

Galatasaray’ın son dakika transfer İlkay Gündoğan, takımı âdeta bir maestro gibi yönetiyor. Tecrübeli yıldız, sarı kırmızılı formayla şimdiye kadar yedi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 16 kilit pas üretti. Beşiktaş maçında puanı getiren golü atan, önceki gün de Leroy Sane’ye suskunluğunu bozduran asisti yaptı ve teknik direktör Okan Buruk’un saha içerisindeki en büyük yardımcısı oldu.

MUSLERA GİTTİ ETKİLENMEDİ

Süper Lig’de ilk dokuz haftayı zirvede kapatan son üç yılın şampiyonu Galatasaray, savunmadaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, geçen sezon ilk dokuz haftada sekiz gol yemişti. Fernando Muslera gibi çok önemli bir kaleciyi kaybetmiş olmasına rağmen sarı kırmızılıların bu sezon dokuz haftada yediği gol sayısı sadece dört oldu. Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla Muslera’yı unuttururken, astronomik transfer bedelinin hakkını vermeyi bildi.