Haberler > Haberler > Michael Oliver kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakemlik kariyeri merak konusu oldu!

Michael Oliver kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakemlik kariyeri merak konusu oldu!

- Güncelleme:
Michael Oliver kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakemlik kariyeri merak konusu oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Michael Oliver kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediliyor. Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yönetecek olan İngiliz hakem Michael Oliver, futbol dünyasında yeniden gündeme geldi.

Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Michael Oliver 2010 yılında FIFA kokartı almaya hak kazandı. 2014 yılında Arsenal ile Manchester City arasında oynanan FA Community Shield Finali’ni yöneterek kariyerinin en önemli maçlarından birine imza attı. Peki, Michael Oliver kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi maçları yönetti?

Michael Oliver kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakemlik kariyeri merak konusu oldu! - 1. Resim

MICHAEL OLIVER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek olan Michael Oliver, futbol dünyasının önde gelen İngiliz hakemlerinden biri. 20 Şubat 1985 tarihinde İngiltere Ashington'da dünyaya gelmiştir. 

Oliver 2007 yılında Wembley Stadyumu’nda oynanan Conference National play-off finalini yönettiğinde henüz 22 yaşındaydı. Karşılaşma Oliver’a Wembley’de final yöneten en genç İngiliz hakem unvanını kazandırdı.

Michael Oliver kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakemlik kariyeri merak konusu oldu! - 2. Resim

Başarılı kariyer basamaklarını hızla tırmanan Oliver, 2010 yılında Premier Lig’e terfi etti ve aynı yıl FIFA kokartı alarak uluslararası maçlarda görev yapmaya başladı.

İngiliz hakem, 25 yaşındayken Premier Lig’de maç yöneten en genç hakem olarak da tarihe geçti.

Michael Oliver kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakemlik kariyeri merak konusu oldu! - 3. Resim

MICHAEL OLIVER HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

40 yaşıdaki Michael Oliver, kariyeri boyunca hem ulusal hem uluslararası düzeyde birçok önemli maça çıkmıştır. Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve Dünya Kupası Elemeleri gibi organizasyonlarda görev almıştır.

2025-2026 sezonunda da aktif olarak görev yapan İngiliz hakem Liverpool - Manchester United, Tottenham - Burnley, West Ham - Chelsea, Fulham - Brentford ve Leeds - Bournemouth gibi Premier Lig karşılaşmalarında düdük çaldı.

Michael Oliver kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakemlik kariyeri merak konusu oldu! - 4. Resim

Avrupa arenasında ise Ajax - Inter Milan ve Barcelona - Paris Saint-Germain maçlarında görev alan Oliver, Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamasındaki en dikkat çekici isimlerden biri oldu.

Türk futbolseverler, Michael Oliver’ı 7 Eylül 2025 tarihinde Konya’da oynanan Türkiye - İspanya maçından da hatırlıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu mücadelesinde Oliver’ın yönettiği karşılaşma 6-0 İspanya üstünlüğüyle sona ermişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

