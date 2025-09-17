Galatasaray-Frankfurt maçı hakemi Marco Guida kimdir, nereli? Yönettiği maçlar gündemde!

UEFA’nın yaptığı açıklamaya göre, Frankfurt Arena’da oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida yönetecek. Peki, Galatasaray-Frankfurt maçı hakemi Marco Guida kimdir, nereli ve hangi maçları yönetti?

GALATASARAY-FRANKFURT MAÇI HAKEMİ MARCO GUİDA KİMDİR, NERELİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2025-2026 sezonunda Galatasaray, Almanya’da Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Kritik mücadelede düdüğü çalacak isim Marco Guida oldu.

7 Haziran 1981 doğumlu İtalyan hakem, Nocera Inferiore şehrinde dünyaya geldi. Serie A’da görev yapan Guida, 2014 yılından bu yana FIFA kokartına sahip ve UEFA elit hakem kategorisinde yer alıyor.

Kariyerine 2010 yılında Serie A’da başlayan Guida yarınki Galatasaray-Frankfurt maçında sergileyeceği performans ile merak uyandırıyor.

MARCO GUİDA YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Guida Serie A’daki ilk deneyimini 31 Ocak 2010’da Chievo Verona ile Bologna arasındaki mücadelede yaşadı. 2014 yılında FIFA hakemi olarak uluslararası arenaya adım atan Guida, ilk kıta kulübü maçını UEFA Avrupa Ligi’nde Botev Plovdiv ile St. Pölten arasında yönetti.

Aynı yıl Hırvatistan ile Kıbrıs arasındaki uluslararası maçta görev aldı. Avrupa kupalarının yanı sıra Çin Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi’nde de maç yönetti. Nisan 2024’te Almanya’da düzenlenen UEFA Euro 2024’te görev yapmak üzere seçildi.

GALATASARAY-FRANKFURT MAÇININ HAKEM KADROSU

18 Eylül Perşembe saat 22.00’de oynanacak maçta Marco Guida, yardımcılık görevini Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti ile paylaşacak. Dördüncü hakem olarak Daniele Chiffi görev alacak.

VAR koltuğunda ise Marco Di Bello yer alacak.