Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kasım 2025 kira zammı hesaplama!

Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kasım 2025 kira zammı hesaplama!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kasım 2025 kira zammı hesaplama!
Kira Artışı, Enflasyon, Zam, Kira Artış Oranı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kasım 2025 kira artış gözler TÜİK'in açıklayacağı Ekim ayı enflasyon verisine çevrildi. Ev sahibi ve kiracılar, Kasım ayında uygulanacak zam oranının yüzde kaç olacağını merak ediyor. Enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak. Özellikle kasım 2025 kira zammı hesaplama gündemde yer alıyor.

Kira sözleşmelerini Kasım ayında yenileyecek milyonlarca kişi, kira artış oranının yüzde kaç olacağını araştırıyor. Kira zammı, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Geçtiğimiz ay açıklanan zam oranı yüzde 38,36 olmuştu. Kasım ayı kira artış oranı için gözler bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Kasım ayı konut ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 37,15 oldu. Bir önceki ayda kira zam oranı yüzde 38,36 olarak uygulanmıştı. 

Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kasım 2025 kira zammı hesaplama! - 1. Resim

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI

Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından zam oranı belli oldu.

Kasım ayında da kira artışı, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplandı. 

TÜİK Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri belli oldu. Buna göre aylık enflasyon  yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak belirlendi. 

Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kasım 2025 kira zammı hesaplama! - 1. Resim

KASIM 2025 KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Kira zammı hesaplarken mevcut kira tutarı ile açıklanan oran çarpılarak zam miktarı bulunur. Örneğin geçtiğimiz ay uygulanan yüzde 38,36 oranına göre bir hesaplama şu şekildeydi: 15 bin TL kira için 5.754 TL artış uygulanarak yeni kira 20.754 TL olmuştu.

Kasım ayında da aynı sistem geçerli olacak. Güncel oran açıklandığında, kiracılar ve ev sahipleri bir yıl boyunca geçerli olacak yeni kira bedelini bu formül üzerinden hesaplayabilecek. 

Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kasım 2025 kira zammı hesaplama! - 3. Resim

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Ekim ayı kira artış oranı yüzde 38,36 olarak açıklanmıştı. TÜİK verilerine göre Eylül ayında TÜFE yıllık bazda yüzde 33,29, aylık bazda ise yüzde 3,23 artmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çankırı'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştıEmeklilikte yeni devrim gibi yeni dönem! Uzun çalışana yüksek maaş dönemi başlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beştepe’de gündem yoğun! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi konular görüşülecek? - HaberlerBeştepe’de gündem yoğun! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi konular görüşülecek?4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zam oranları - Haberler4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zam oranları2025 TÜİK ekim ayı enflasyon kararı merakla bekleniyor! Ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Haberler2025 TÜİK ekim ayı enflasyon kararı merakla bekleniyor! Ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?Rizespor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın saat ve yayın bilgileri! - HaberlerRizespor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın saat ve yayın bilgileri!Çankırı'da deprem mi oldu son dakikada? 3 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesini paylaştı - HaberlerÇankırı'da deprem mi oldu son dakikada? 3 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesini paylaştıBugün kimin maçı var, saat kaçta? 3 Kasım karşılaşmalar listesi! - HaberlerBugün kimin maçı var, saat kaçta? 3 Kasım karşılaşmalar listesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...