Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kasım 2025 kira zammı hesaplama!

Kira sözleşmelerini Kasım ayında yenileyecek milyonlarca kişi, kira artış oranının yüzde kaç olacağını araştırıyor. Kira zammı, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Geçtiğimiz ay açıklanan zam oranı yüzde 38,36 olmuştu. Kasım ayı kira artış oranı için gözler bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Kasım ayı konut ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 37,15 oldu. Bir önceki ayda kira zam oranı yüzde 38,36 olarak uygulanmıştı.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI

Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından zam oranı belli oldu.

Kasım ayında da kira artışı, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplandı.

TÜİK Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri belli oldu. Buna göre aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak belirlendi.

KASIM 2025 KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Kira zammı hesaplarken mevcut kira tutarı ile açıklanan oran çarpılarak zam miktarı bulunur. Örneğin geçtiğimiz ay uygulanan yüzde 38,36 oranına göre bir hesaplama şu şekildeydi: 15 bin TL kira için 5.754 TL artış uygulanarak yeni kira 20.754 TL olmuştu.

Kasım ayında da aynı sistem geçerli olacak. Güncel oran açıklandığında, kiracılar ve ev sahipleri bir yıl boyunca geçerli olacak yeni kira bedelini bu formül üzerinden hesaplayabilecek.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Ekim ayı kira artış oranı yüzde 38,36 olarak açıklanmıştı. TÜİK verilerine göre Eylül ayında TÜFE yıllık bazda yüzde 33,29, aylık bazda ise yüzde 3,23 artmıştı.