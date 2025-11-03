Hindistan'da katliam gibi kaza! Kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan'da çakıl taşı yüklü kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi olayın ardından taziye mesajı yayımlarken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Korkunç kaza Hindistan'da meydana geldi. Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Haydarabad kentine giden yaklaşık 70 yolcunun bulunduğu otobüsle karşı yönden gelen çakıl yüklü kamyon çarpıştı.
20 ÖLÜ, 40'TAN FAZLA YARALI VAR
Kazada ilk belirlemelere göre aralarında otobüs şoförünün de olduğu 20 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları için taziye mesajı yayımladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
