4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zam oranları

4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zam oranları

- Güncelleme:
2026 Ocak zammı için belirleyici olacak 4 aylık enflasyon farkı, bugün ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşti. 2026 Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranlarında ilk hesaplamalar ortaya çıkarken beklentiler milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor.

Memur ve emekliler, 2026 Ocak ayında maaşlarına yansıyacak zam oranını belirleyecek verilerden biri olan 4 aylık enflasyon farkını yakından takip ediyor. 3 Kasım Pazartesi saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon oranıyla birlikte temmuz, ağustos, eylül ve ekimi kapsayan 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. 

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

4 aylık enflasyon farkı, temmuz-eylül döneminde açıklanan veriler ve ekim ayı beklentileri doğrultusunda şimdiden hesaplanmaya başladı.

TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamlarının ardından 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Ekim ayı enflasyon verisi aylık 2,55 olarak açıklandı. Buna göre memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zam oranları - 1. Resim

2026 MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında 2026 Ocak zammı için yüzde 11 artış alacak. Buna ek olarak, enflasyonun toplu sözleşme oranını aşan kısmı enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak.

Kasım ve aralık ayı rakamları ile 6 aylık toplam enflasyon oranı kesinleşecek ve bu aran ocak ayında maaşlara uygulanacak zam oranını belirleyecek.

