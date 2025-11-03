Bugün kimin maçı var, saat kaçta? 3 Kasım karşılaşmalar listesi!

Haftanın ilk günü, 3 Kasım Pazartesi, futbol gündemi hız kesmiyor. Türkiye liglerindeki önemli karşılaşmaların yanı sıra Premier Lig, La Liga ve Serie A’da da futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek maçlar oynanacak. Bugünde, kimin, hangi maçların olduğu ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig

20.00 | İkas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor | beIN Sports 3

20.00 | Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK | beIN Sports 1

20.00 | Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | beIN Sports 2

Trendyol 1. Lig

17.00 | Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor

20.00 | Esenler Erokspor-Arca Çorum FK | beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor

İspanya La Liga

23.00 | Real Oviedo-Osasuna | S Sport ve S Sport Plus

İngiltere Premier Lig

23.00 | Sunderland-Everton | beIN Sports 3

İtalya Serie A

20.30 | Sassuolo-Genoa | S Sport 2 ve S Sport Plus

22.45 | Lazio-Cagliari | S Sport 2 ve S Sport Plus

3 Kasım 2025 Pazartesi günü hem Süper Lig hem de Trendyol 1. Lig’de futbol heyecanı yaşanacak. Süper Lig’de 20.00'de üç önemli mücadele aynı anda başlayacak. Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK’yı konuk ederken, Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük arasında zorlu bir karşılaşma oynanacak. Günün dikkat çeken bir diğer mücadelesinde ise Eyüpspor sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.

İngiltere Premier League’de Sunderland ile Everton karşı karşıya gelirken İspanya La Liga’da Real Oviedo, Osasuna’yı konuk edecek.