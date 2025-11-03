Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün kimin maçı var, saat kaçta? 3 Kasım karşılaşmalar listesi!

Bugün kimin maçı var, saat kaçta? 3 Kasım karşılaşmalar listesi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün kimin maçı var, saat kaçta? 3 Kasım karşılaşmalar listesi!
Futbol, Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

3 Kasım Pazartesi günü futbol severleri yoğun bir maç takvimi bekliyor. Süper Lig ve 1. Lig’de kritik mücadeleler oynanırken Avrupa’nın önde gelen liglerinde de heyecan dolu karşılaşmalar sahne alacak.

Haftanın ilk günü, 3 Kasım Pazartesi, futbol gündemi hız kesmiyor. Türkiye liglerindeki önemli karşılaşmaların yanı sıra Premier Lig, La Liga ve Serie A’da da futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek maçlar oynanacak. Bugünde, kimin, hangi maçların olduğu ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA? 

Trendyol Süper Lig

20.00 | İkas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor | beIN Sports 3

20.00 | Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK | beIN Sports 1

20.00 | Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | beIN Sports 2

Trendyol 1. Lig

17.00 | Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor

20.00 |  Esenler Erokspor-Arca Çorum FK | beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor

Bugün kimin maçı var, saat kaçta? 3 Kasım karşılaşmalar listesi! - 1. Resim

3 KASIM BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ!

İspanya La Liga

23.00  | Real Oviedo-Osasuna  | S Sport ve S Sport Plus

İngiltere Premier Lig

23.00 | Sunderland-Everton  | beIN Sports 3

İtalya Serie A

20.30  | Sassuolo-Genoa  | S Sport 2 ve S Sport Plus

22.45  | Lazio-Cagliari  | S Sport 2 ve S Sport Plus

Bugün kimin maçı var, saat kaçta? 3 Kasım karşılaşmalar listesi! - 2. Resim

3 KASIM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

3 Kasım 2025 Pazartesi günü hem Süper Lig hem de Trendyol 1. Lig’de futbol heyecanı yaşanacak. Süper Lig’de 20.00'de üç önemli mücadele aynı anda başlayacak. Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK’yı konuk ederken, Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük arasında zorlu bir karşılaşma oynanacak. Günün dikkat çeken bir diğer mücadelesinde ise Eyüpspor sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.

İngiltere Premier League’de Sunderland ile Everton karşı karşıya gelirken İspanya La Liga’da Real Oviedo, Osasuna’yı konuk edecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TİGEM ihale ile yüzlerce keçi satacakAhmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüsü: O desteklediği için...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2025 TÜİK ekim ayı enflasyon kararı merakla bekleniyor! Ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Haberler2025 TÜİK ekim ayı enflasyon kararı merakla bekleniyor! Ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?Rizespor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın saat ve yayın bilgileri! - HaberlerRizespor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın saat ve yayın bilgileri!Çankırı'da deprem mi oldu son dakikada? 3 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesini paylaştı - HaberlerÇankırı'da deprem mi oldu son dakikada? 3 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesini paylaştıKasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kasım 2025 kira zammı hesaplama! - HaberlerKasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kasım 2025 kira zammı hesaplama!Cem Korkmaz neden öldü? Recep İvedik 4 oyuncusunun ölüm nedeni merak ediliyor - HaberlerCem Korkmaz neden öldü? Recep İvedik 4 oyuncusunun ölüm nedeni merak ediliyorAynadaki Yabancı 6. bölüm yayınlandı mı, nereden izlenir? - HaberlerAynadaki Yabancı 6. bölüm yayınlandı mı, nereden izlenir?
Sonraki Haber Yükleniyor...