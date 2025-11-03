Bugün kimin maçı var, saat kaçta? 3 Kasım karşılaşmalar listesi!
3 Kasım Pazartesi günü futbol severleri yoğun bir maç takvimi bekliyor. Süper Lig ve 1. Lig’de kritik mücadeleler oynanırken Avrupa’nın önde gelen liglerinde de heyecan dolu karşılaşmalar sahne alacak.
Haftanın ilk günü, 3 Kasım Pazartesi, futbol gündemi hız kesmiyor. Türkiye liglerindeki önemli karşılaşmaların yanı sıra Premier Lig, La Liga ve Serie A’da da futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek maçlar oynanacak. Bugünde, kimin, hangi maçların olduğu ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig
20.00 | İkas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor | beIN Sports 3
20.00 | Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK | beIN Sports 1
20.00 | Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | beIN Sports 2
Trendyol 1. Lig
17.00 | Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor
20.00 | Esenler Erokspor-Arca Çorum FK | beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor
3 KASIM BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ!
İspanya La Liga
23.00 | Real Oviedo-Osasuna | S Sport ve S Sport Plus
İngiltere Premier Lig
23.00 | Sunderland-Everton | beIN Sports 3
İtalya Serie A
20.30 | Sassuolo-Genoa | S Sport 2 ve S Sport Plus
22.45 | Lazio-Cagliari | S Sport 2 ve S Sport Plus
3 KASIM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
3 Kasım 2025 Pazartesi günü hem Süper Lig hem de Trendyol 1. Lig’de futbol heyecanı yaşanacak. Süper Lig’de 20.00'de üç önemli mücadele aynı anda başlayacak. Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK’yı konuk ederken, Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük arasında zorlu bir karşılaşma oynanacak. Günün dikkat çeken bir diğer mücadelesinde ise Eyüpspor sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.
İngiltere Premier League’de Sunderland ile Everton karşı karşıya gelirken İspanya La Liga’da Real Oviedo, Osasuna’yı konuk edecek.