Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hücum bölgesine takviye planlayan Galatasaray'da Noa Lang transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamaya hazırlanıyor.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Noa Lang, Süper Lig için gün sayıyor. Napoli forması giyen oyuncunun, Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği; kulüpler arasında da 'sezon sonuna kadar kiralama' konusunda prensip anlaşmasının sağlandığı konuşuluyor.

Noa Lang

"İMZA TÖRENİ PERŞEMBE GÜNÜ"

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Noa Lang transferi için evrak işlemleri çarşamba günü tamamlanacak. Hollandalı milli futbolcunun perşembe günü sağlık kontrolüne gireceği belirtilirken, "Galatasaray aynı gün imza töreni planlıyor" bilgisi paylaşıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Noa Lang, Galatasaray'ın teklini kabul etti. Kulüpler arası anlaşmanın tamamlanması halinde oyuncunun 2,8 milyon euroluk yıllık net maaşının yarım sezonluk kısmını (1,4 milyon euro) sarı-kırmızılı kulüp ödeyecek.

26 MAÇTA TEK GOL

Sezon başında Hollanda temsilcisi PSV'den 25 milyon euro bonservis karşılığında Napoli'ye geçen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 26 maçta görev yaparken; sahada kaldığı 937 dakikada 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

