Sezona müthiş bir başlangıç yaparak zirvede farkı açan ancak son haftalarda hem ligde hem Avrupa'da art arta kötü sonuçlar alan Galatasaray'da çökün 4 temel sebebi belli oldu.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray yarım sezonluk kısa bir dönemde âdeta dört mevsimi yaşadı. Şu anki durumu ise kış ve karamsar bir havanın hâkimiyeti... Zenginlikten yokluğa ve Avrupa’da büyük ses getiren takımdan ligde alınan beraberlik sonrası lider olmasına rağmen ‘istifa’ seslerinin yükseldiği Aslan’dan bahsediyoruz. Ki bu durumu dört ana sebeple açıklayabiliriz. İşte G.Saray’ın geldiği noktanın röntgeni... En önemli madde; kulübe zaafiyeti, hamle oyuncusu eksikliği ve kadro derinliğinin sıfır noktasına inmesi. Mertens futbolu bıraktı, Kerem ve Berkan daha çok süre alacağı takımlara gitti yönetim geçen sezon rotasyonda 31 skor katkısı aldığı üç futbolcunun yerine bir isim koyamadı.

SABIR TAŞI ÇATLADI!

Tabii ki bu tablonun oluşmasında teknik direktör Okan Buruk’un da imzası vardı. Çünkü transfer onun raporuna göre yapıldı. Kanat forvet takviyesine Buruk “Takımın dengesini bozmayalım” diyerek karşı çıktı. Üst üste sakatlıklar geldi, bunlara cezalılar da eklendi ve Aslan irtifa kaybetti. +23 kriterinde bir, yabancıda iki kontenjan olmasına rağmen takviye gelmedi. Taktiksel sürprizleri ile fark oluşturan Okan Buruk Osimhen’in yokluğunda formsuz İcardi’ye karşı bir çözüm üretemedi. Osimhen’siz yedi maçın altısında puan kaybedildi. Yönetim devre arası transferi için refleks gösteremedi. Rakip F.Bahçe, Musaba ve Guendouzi hamlesiyle kısa sürede sonuç alırken Aslan’ın sessizliği taraftarın da sabrını taşırdı.

Mauro Icardi

OSİMHEN İSTANBUL’DA!

Ve Galatasaray, yıldız golcüsüne kavuştu! 1 aydır Afrika Kupası sebebiyle Fas’ta bulunan Victor Osimhen, İstanbul’a geldi. Nijeryalı oyuncu bugün G.Saray’ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanda yerini alacak ve Atletico Madrid maçına hazırlanacak.

BURUK, KAVUKCU VE GARDİ

Galatasaray’ın Milano’da yaptığı transfer görüşmelerinden menajer George Gardi ile birlikte dönen Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk ve yönetim transfer toplantısı yaptı. Eksik bölgeler için bir an önce sonuca ulaşılması gerektiği görüşü ağırlıktaydı.

