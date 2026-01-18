Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında ağırlayacağı İspanyol ekibi Atletico Madrid, evinde Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup etti.

İspanya LaLiga'nın 20. haftasında Atletico Madrid, sahasında Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi.

GALİBİYET GOLÜ SÖRLOTH'TAN

Metropolitano'da oynanan müsabakayı Atletico Madrid, 48. dakikada Norveçli forvet Alexander Sörloth'un attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde puanını 41'e yükselten Atletico Madrid, bir maç eksiği bulunan lider Barcelona'nın 8 puan gerisinde dördüncü sırada yer aldı. Deportivo Alaves ise 19 puanla 18. sırada kaldı.

BİR SONRAKİ RAKİP GALATASARAY

Teknik Direktör Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico, Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak Çarşamba günü Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.

