Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, 21 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak kritik mücadelede sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 7'inci haftasında Galatasaray ile La Liga ekibi Atletico Madrid, 21 Ocak Çarşamba günü TSİ 20.45'te karşılaşacak. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

Okan Buruk

OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

TRT Spor'da yer alan habere göre; İspanyol devi karşısında Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda Eren Elmalı oynayacak. Stoperde ise Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı görev yapacak.

Orta sahada Lucas Torreira - Mario Lemina ikilisinin önünde Yunus Akgün'ün şans bulması bekleniyor. Hücum hattının sağında Leroy Sane, solunda Barış Alper Yılmaz mücadele edecek. Sarı kırmızılarda ileri uçta ise Victor Osimhen yer alacak.

Yunus Akgün

GALATASARAY VE ATLETICO MADRID'IN DURUMU

Devler Ligi'nde ilk 24 takım içinde yer alıp yoluna devam etmeyi hedefleyen Galatasaray, geride kalan 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 9 puanla 18'inci sırada bulunuyor. Atletico Madrid ise 12 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

