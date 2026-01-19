Tam bir ay sonra Victor Osimhen müjdesi: Galatasaraylılar güne bu haberle uyandı
Konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'in ikinci devresine puan kaybıyla başlayan Galatasaray'a, haftalardır yolunu gözlediği Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı formayla 21 Aralık'ta mücadele ettikten sonra Afrika Kupası'na giden yıldız santrfor, Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 2 ve Süper Lig'de 1 maçı kaçırdı.
- Osimhen bir aydır Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Fas'taydı.
- Yıldız golcü, bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray antrenmanına katılacak.
- Osimhen'in 21 Ocak Çarşamba günü Atletico Madrid maçında oynaması bekleniyor.
Son maçta sergilenen kötü futbol nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Galatasaray, yıldız golcüsü Victor Osimhen'e kavuştu. Bir aydır 2025 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Fas'ta bulunan 26 yaşındaki golcü, İstanbul'a geldi.
BUGÜN ANTRENA ÇIKACAK
Afrika Kupası'nda üçüncülük yaşayan dünyaca ünlü Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımın bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanda yerini alacak. Osimhen'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik öneme sahip 21 Ocak Çarşamba günü yapılacak Atletico Madrid müsabakasında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Gaziantep FK karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, "Osimhen'le konuştuk. Son maçta çıkarken ağrısı vardı. Üçüncülük maçında oynamayacağını söylemişti. Pazartesi antrenmanda bizimle olacak" ifadelerini kullanmıştı.