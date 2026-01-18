Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Rams Park’taki karşılaşmada 1-1’lik beraberlikle ayrılan Galatasaray’ın sahadaki görüntüsü spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Usta kalemler, sarı-kırmızılıların son haftalardaki düşüşüne dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak ligde 3 hafta sonra puan kaybı yaşadı. Ligdeki 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, maç fazlasıyla 43 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Rams Park'ta oynanan müsabakada Gaziantep FK, 73. dakikada Mohamed Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 84. dakikada cevap veren Barış Alper Yılmaz, skoru 1-1'e getirdi.

Maçın ardından Türk spor basınının usta yazarları Galatasaray'ın beraberliğini kaleme aldılar.

"ICARDI TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Saman alevi gibi bir maç oldu Galatasaray için! Okan Buruk’un takımı oyunun hiçbir anında net bir üstünlük, baskı kuramadı Gaziantep FK karşısında… Cılız şutlar, isabetsiz vuruşlar, başarısız kanat organizasyonları! Düşünün ki, koca bir 45 dakikayı isabetli şut çekemeden tamamladı Galatasaray! İcardi istediği şansları buldu ama tam bir hayal kırıklığıydı. Leroy Sane maç boyu tutuktu, farkını, kalitesini ortaya koyamadı ve son saniyede yüzde 100’ü kaçırdı! Uğurcan’ın kritik kurtarışları olmasa bir puanı da alamazdı sarı kırmızılılar… (Ali Naci Küçük/ Türkiye Gazetesi)

"HAKEM ÇOK BAŞARILIYDI"

Oğuzhan Çakır, oyunun başında İlkay ve Barış'a sarıları göstermedi, sözlü ikaz etti. 37'de Draguş'un, Eren'e kontrolsüz hareketi minimum sarıydı, onu da göstermedi. 53'te Nazım-Barış krizinde ikisine de sarılar doğru. 62'de Sallai, penaltı beklentisi içinde kendini attı, Sallai'ye sarı göstermeliydi, göstermedi. İlk yarı Yunus'un itilmesine 'devam' diyen, ikinci yarıda daha basit itmede Sane'ye faul kaldıran yardımcı Hakan Yemişken, oyunu gerdi! İcardi'ye çıkan sarı yanlıştı. Hakemin bazı faul ve kartlarda hataları oldu ancak skora rağmen eyyam yapmadı, eğilmedi. Sakin kaldı. Çok başarılıydı. (Mustafa Çulcu/ Sabah)

"GALATASARAY GALİBİYETİ YERİNE UCUZ KURTULMUŞ BİR GALATASARAY DRAMI"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İlkay’ı oyundan alıp ikinci uç adamını oyuna sokarak bu oyunun sağlıklı izlenemediğinin sanki delilini sunacaktı. Eren-Kazımcan değişikliği doğru bir seçim gibi öne çıkarken Gaziantep’te Burak Yılmaz Hoca’nın tribünde kalışı çok önemli eksiklik değildi. Sanırım oyunun ana planını kendisi yapıp yardımcısına sunmuştu. Barış Alper öndeki tek kalış varlığını da attığı beraberlik golüyle sanki imzalamış oldu. Ligin ikinci yarısı, sanırım herkesin fark beklediği bir Galatasaray galibiyeti yerine ucuz kurtulmuş bir Galatasaray dramıyla başladı! (Kemal Belgin/ Türkiye Gazetesi)

"İLKAY YOKTU, SADECE İZLEDİ"

Galatasaray Gaziantep maçı öncesi konsantrasyon eksikliği yaşıyordu. Bunu hissediyorduk. Yönetim transferle uğraşıyordu ve sonuç alamıyordu. Özellikle ilk yarıda çok kötü bir futbol vardı. Yunus Akgün ve Leroy Sane çok hareketsizdi. Barış ve Yunus ile pozisyonlar buldular ancak başarılı olamadılar. Takımda acayip bir durgunluk vardı. İlkay oyunda hiç yoktu. Sadece izledi. İyi kapanan bir Gaziantep ve pozisyon üretemeyen bir Galatasaray izledik. Dediğim gibi Galatasaray'ın oyununda ciddi bir düşüş var. Oyuna bir türlü girememeleri ciddi bir sıkıntıydı... (Evren Turhan/ Takvim)

"ÇANLAR GALATASARAY İÇİN ÇALIYOR"

Artık çanlar G.Saray için çalıyor. Dün geceki puan kaybı hem F.Bahçe hem Trabzonspor'u havaya soktu. Üstelik G.Saray'da kalecisinden İcardi'ye, Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a kadar herkeste bir ruhsuzluk, isteksizlik mevcut. Tüm maç boyu tüm final pasları başarısız. Gereksiz top kayıpları, kaybedilen topları geri kazanmadaki geçen uzun süre alışılmışın çok dışındaydı. G.Saray, mütevazi Anadolu takımlarını İstanbul'da boğardı. RAMS Park'ta kimse kafasını kaldıramazdı ama dün gece hiç de böyle olmadı. Belki pozisyon buldular ama yedikleri gole bakıyoruz, tam bir defans hatası. Gaziantepli oyuncu iki kişinin arasından geçti, tamamlandı ve ardından Antep'in golü geldi. (Ahmet Çakar/ Sabah)

"BAŞAT FAKTÖR GALATASARAY'IN KADRO SIĞLIĞI"

Galatasaray, Kasım-Aralık-Ocak’ta 15 resmi maça çıktı. Bunların 8’ini kazandı. Türkiye Kupası’nı çıkarırsak bu istatistik 13’te 6’ya, yani yüzde 46’lar düzeyine iniyor. Süper Lig’in son üç yılının şampiyonu, bu sezonunun da lideri için oldukça zayıf bir oran bu. Peki 1 Kasım’dan itibaren Galatasaray’ın yaşadığı bu istikrarsızlığın sebebi ne? Tabii ki futbolda sonuçları asla tek bir gerekçeyle açıklayamazsınız; ancak bence başat faktör, Galatasaray kadrosunun sığlığı. Dün Galatasaray’da santrfor arkası üç rolde Sane-Yunus-Barış oynadılar. Kulübede çok zorunlu kalınmadıkça kullanılmayan Ahmed-Yusuf var. Santrfor arkası üçlüde oynayabilecek sadece Sara eksik üstelik şu anda. Yani Galatasaray’ın o bölgede yeterli derinliği olmadığı ortada. (Uğur Meleke/ Hürriyet)

"3 YIL ŞAMPİYON OLAN HOCA MASAYA YUMRUĞUNU VURUR"

Ortaya 20 adamın ismini atıp bir tanesine imza bile attıramıyorsun. Gaziantep maçının kaderini Lucas Torreira'nın yokluğunda orta sahadakilerin performansı belirleyecekti. İlkay bir dizi filmin konuk oyuncusu gibi takılmaya devam ediyor, Lemina ağır ve Yunus "Mertens'i" oynayamıyor. Bol bol geçiş hücumu yiyor, kaleye isabetli şut atamıyorsun. Galatasaray'ı yönetim kuruluyla değil, kardeşi Mehmet Özbek, Serdar Güzelaydın ve Cenk Ergün ile yöneten ve taraftarın önüne de linç öznesi olarak Abdullah Kavukcu'yu atan Başkan Dursun Özbek, liderlik koltuğunda oturan takımını izleyen taraftarların "Yönetim istifa" tezahüratlarını duydu mu acaba? 3 yıl şampiyon olan hoca; transferde yumruğunu masaya vurur, eksiklerini aldırır. (Bülent Timurlenk/ Sabah)

"TAKIMDA BÜYÜK FİZİKSEL DÜŞÜŞ VAR"

İşler çıkmaza girmişti ama Barış Alper, rakip sol bekin bir hatasını değerlendirip yakaladığı şans topuyla beraberliği getirdi. Sonraki baskı gol getirmediği gibi uzatmanın son dakikasında rakibin net pozisyonu kaçırmasından sonra Galatasaray yenilgiden kurtulmuş oldu. Okan Buruk'un bana göre en büyük hatası, üretkenliğin sıkıntıya düştüğü dönemde çok iyi taç atan Kazımcan'ı maça almamasıydı. Zaten beraberlik de öyle geldi. Takımda büyük fiziksel düşüş var. İlkay, Sane, Yunus güçsüzdü. İcardi'yi zaten saymıyorum. Atletico Madrid maçı bu görüntüde iyice zora girdi. Tabii ki Torreira ile Osimhen takıma girecek. Ama bu yeterli olur mu? (Ömer Üründül/ Sabah)

"KULÜBEDE GELİP OYUNU DEĞİŞTİRECEK OYUNCU YOK"

Temposuz oyun kuşkusuz rakibe cesaret verir. Gaziantep gol arayışlarına başlamıştı. Süper Kupa finalinde sergilenen kötü oyun, bu maça da yansımıştı. Takım pozisyon üretmekte bile zorlanıyordu. İşin vahim tarafı, kulübeden gelip oyunu değiştirecek oyuncu da yok Galatasaray’da. Bayo’nun golü Gaziantep’i öne geçirirken, ev sahibi çaresiz kalmıştı. Bitime 7 dakika kala yapılan büyük defans hatasını Barış Alper affetmedi. Umut ışığı yanmıştı ama süre yetmedi. Gaziantep çok iyi mücadele etmişti hatta son saniyede Bayo golü atsa galip gelecekti. (Ercan Taner/ Sözcü)

"İYİ Kİ OSIMHEN DÖNÜYOR"

Galatasaray'ın bir rakibe karşı bu kadar üstün oynayıp 70 dakika bir tane bile isabetli şut atamadığını hiç görmedim. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'e karşı defalarca hücum etti, oyunu rakip kaleye yıktı. Ama gol atabilecek son vuruşları yapamadı. Özellikle kartviziti golcü olan İcardi'nin biri kafayla, biri de karşı karşıya kaçırdığı golleri şaşkınlıkla izledim. Az ama öz hücum eden Antep takımı, Bayo ile bir kontratak sonucu Galatasaray'ı avladı. Demek ki İcardi, 3 gün arayla 2 tane üst üste maçı oynayacak zihinsel ve fiziksel yapıya sahip değil. İyi ki Osimhen dönüyor. Yoksa Galatasaray, gol yollarında büyük sıkıntı yaşamaya devam ederdi. (Levent Tüzemen/ Sabah)

"DUA ETSİNLER RAKİP GOLÜ YAPAMADI"

Galatasaray iyi futbol oynamıyor. Bu maçı kazansaydı bile gidişat iyi değil diye yazacaktım. Topla oynamaya yüzde 70’e 30 Galatasaray lehine ama fazla topla oynarsan kazanacak değilsin. Tesadüflere kaldı. Dün 90 dakika İcardi oynadı ne yaptı? 90 artı 5’te Gaziantep bir pozisyon yakalıyor yüzde 99 gol olur. Rakip başka takım olsa o futbolcu topa basar ve atar ama isimden korkup auta atıyor. Galatasaraylı futbolcular maçtan sonra hakeme gidiyorlar ne konuşuyorlar merak ediyorum? Hakeme harcadıkları enerjiyi rakibe harcasalar kazanırlardı. İyi oynadıklarında kendileri haklılar kötü olduklarında hakem. Artık kimse bunu yemiyor. Hakemlik maçta hiçbir şey olmadı. Birkaç itme var. Ona da bir şey diyemezsin. Bu maçın beraberliğini hakeme yüklemesinler de dua etsinler son anda rakip golü yapamadı. Gerçek olan tek bir şey var Galatasaray iyi değil, iyi oynamıyorlar. Bunun sorumlusu da Okan Buruk ve yönetim. Şimdi aynaya bakınca ne olduklarını görürler. (Erman Toroğlu/ Sözcü)

