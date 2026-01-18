Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medyada gündem olan ve Bebek Oteli karşısındaki bir manavda çekilen görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buruk, manavdan yaptığı alışverişin detaylarını paylaşarak iddialara yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından Bebek Oteli’nin yanındaki bir manavda görüntülenmesiyle ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialara açıklık getirdi.

İLGİLİ HABERLER GÜNDEM Skandalın adresi yine Bebek Otel! Ünlülerin kaldığı VİP odalarda gizli kamera düzeneği

Buruk, "Evimin 500 metre ilerisinde manava gidişim. Avokado, mango aldım. Bir meyveyi de yemiştim. Ben sokağa, yere hiçbir şey atmam. Cebime koydum. Bu hassasiyette bir insanım.Komik şeyler görüyorsunuz sonra. Elinde ne vardı diyorlar. Meyve yedim'' kelimelerini kullandı.

Okan Buruk, manavdan avokado ve mango aldığını, alışverişe ait dekontu da çıkardığını ifade etti. O dönem nektar zamanı olduğunu söyleyen Buruk, alışveriş sırasında bir meyve yediğini ve yere herhangi bir şey atmadığını vurguladı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerde, Buruk’un manavdan çıkarken elindeki bir nesneyi cebine koyması çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu. Konuyla ilgili konuşan Buruk, ''Komik şeyler görüyorsunuz sonra. Elinde ne vardı diyorlar. Meyve yedim. Poşetleri arabaya gönderttim. 5-6 poşetle çıkmak zorunda değilim. Saçma sapan, bel altı vuruşlar oluyor. Bunlara gülüp geçiyorum. Kafaya takmıyorum." şeklinde açıklama yaptı.

Buruk açıklamasında, poşetleri arabaya gönderdiğini ve elinde poşetle çıkmak zorunda olmadığını belirterek, yapılan yorumları ciddiye almadığını ve bu tür iddialara gülüp geçtiğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası