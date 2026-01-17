Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından Victor Osimhen'in dönüş tarihi hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Okan Buruk transfer için tarih verdi: Başkanla yarın toplanacağız

"PAZARTESİ ANTRENMANDA BİZİMLE OLACAK"

Afrika Kupası'nda olması nedeniyle takımdan uzak kalan Nijeryalı golcü hakkında konuşan Buruk, "Bugün Osimhen ile konuştuk. Son maçta çıkarken ağrısı vardı. Bugün üçüncülük maçında oynamayacağını, çok ihtiyaç olduğunda kullanabileceğini söylemişti. Pazartesi antrenmanda bizimle olacak." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası