Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, skandal partilerin yuvası Bebek Otel’de bir skandal daha patlak verdi. İddiaya göre, sadece 50 kişinin katılabildiği özel parti sonrasında ünlülerin konakladığı 6 VİP odaya gizli kamera düzenekleri kurularak, ünlüler kayıt altına alındı. Daha önce de kumar partileri düzenlenen rezidansın deposunda 30'dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kamera sistemlerinin kayıt cihazı bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve kumar partilerinin yuvası olduğu ortaya çıkan Bebek Otel’deki skandalların ardı arkası kesilmiyor.

REZİDANSTA NELER BULUNMUŞTU?

Kısa süre önce uyuşturucu partilerinin pandemi döneminde de lüks havuzlu bir villada devam ettiği ortaya çıkmış, Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinin kumarhaneye dönüştürüldüğü belgelenmiş, evde poker masası, kumar çipleri, işaret aparatları ve çetele tutulan defterler bulunmuştu.

Skandalın adresi yine Bebek Otel! Ünlülerin kaldığı VİP odalarda gizli kamera düzeneği

30'DAN FAZLA FLASH DİSK

Ardından kumarhaneye dönüştürülen rezidansın deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ile güvenlik kamera sistemlerinin kayıt cihazları ele geçirilmişti.

'GİZLİ KAMERA' İDDİASI

Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre;

Çağlayan Adliyesi’ne götürülen dijital verilerin birçoğunun şifrelendiği,

Bazı dijital verilerin içeriğinde ünlü isimlerin otelde gizli kameralarla kayıt altına alındığı,

Otelin güvenlik kamerası görüntülerinin depolandığı kayıt cihazlarının da saklandığı tespit edildi.

VIP ODALAR KAYIT ALTINA MI ALINDI?

Aynı zamanda ünlülerin partilerin ardından konakladığı Bebek Otel’de VİP odalara kurulan gizli kamera düzeneklerinden elde edildiğiyle ilgili tespitler yapıldı. 6 VİP odaya gizli kamera sistemi kurularak kayıt yapıldığı iddia edildi.

ÖZEL BİLİRKİŞİ HEYETİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Başsavcı vekilinin kontrolünde özel bilirkişi heyeti oluşturuldu. Dijital verilerin şifreleri çözülecek.

Öte yandan partilerin otelin teras katında, en fazla 50 kişinin katılımıyla yapıldığı, sadece seçkin kişilerin alındığı, özel kart ile giriş yapıldığı da öğrenildi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde yapılan operasyonlarda;

‘fuhşa teşvik etmek’,

‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak,

‘kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak’,

‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’

‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, suçlarından 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

PARTİLER PANDEMİDE DE DEVAM ETMİŞ

Operasyon dahilinde fuhuş partilerinin yapıldığı iddia edilen Bebek Otel için 1 ay kapatılma kararı alınmış, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletmecisi Arif Altunbulak da gözaltına alınmıştı. FLO ayakkabılarının sahibi Mahmut Ziylan ve firari iş adamı Burak Ateş'in otelde özel VIP odalara sahip oldukları iddia edilmişti.

Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin koronavirüs vakalarının görüldüğü, sokağa çıkma, maske-mesafe önlemlerinin devam ettiği pandemi döneminde de sürdüğü iddia edilmişti. Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım 2020 yılında partileri, Rumeli Hisarı'nda kiralanan havuzlu lüks villaya taşıdığı öne sürülmüştü.

Otele gelen ünlü isimlere otelde kalıyormuş gibi gösterme amacıyla otel kartı çıkartıldığı, otele gelen isimlerin pandemi yasaklarından muaf tutulmasının amaçladığı iddiası da gündem olmuştu.

