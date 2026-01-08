Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonunda Bebek Otel’de düzenlenen partilere ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. İddiaya göre Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, partilere yasaklara rağmen pandemi döneminde de devam etti. Partiler, otelden Rumeli Hisarı'nda kiralanan havuzlu lüks villaya taşındı. Bir iddiaya göre de otele gelen ünlü isimlere pandemi yasaklarından muaf tutulmaları için özel otel kartı çıkarıldı. İşte detaylar…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.

22 GÖZALTI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde yapılan operasyonlarda;

‘fuhşa teşvik etmek’,

‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak,

‘kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak’,

‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’

‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, suçlarından 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bebek Otel’deki skandal pandemide de sınır tanımamış! Gelen her ünlüye verilmiş

PARTİLERDE KİLİT KONUM: BEBEK OTEL

Operasyon dahilinde fuhuş partilerinin yapıldığı iddia edilen Bebek Otel için 1 ay kapatılma kararı alınmış, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletmecisi Arif Altunbulak da gözaltına alınmıştı. FLO ayakkabılarının sahibi Mahmut Ziylan ve firari iş adamı Burak Ateş'in otelde özel VIP odalara sahip oldukları iddia edilmişti.

SKANDAL PANDEMİDE DE DEVAM ETTİ

Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah’ta yer alan habere göre; uyuşturucu ve fuhuş partileri, koronavirüs vakalarının görüldüğü, sokağa çıkma, maske-mesafe önlemlerinin devam ettiği pandemi döneminde de sürdü.

Bebek Otel’deki skandal pandemide de sınır tanımamış! Gelen her ünlüye verilmiş

PARTİLER LÜKS VİLLAYA TAŞINDI

İddiaya göre Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım 2020 yılında partileri, Rumeli Hisarı'nda kiralanan havuzlu lüks villaya taşıdı.

YASAKLARDAN MUAF TUTMA YOLU: OTEL KARTI

Otele gelen ünlü isimlere otelde kalıyormuş gibi gösterme amacıyla otel kartı çıkartıldığı, otele gelen isimlerin pandemi yasaklarından muaf tutulmasının amaçladığı öne sürüldü. Öte yandan villa ve çevresindeki komşuların ‘yüksek ses’ ve ‘çok sayıda araç’ nedeniyle şikayetçi olduğu da iddia edildi.

Bebek Otel’deki skandal pandemide de sınır tanımamış! Gelen her ünlüye verilmiş

"3'ÜNCÜ KİŞİLERE ANLATMAK YASAK"

Operasyon sonrasında 1 ay süreyle hakkında kapatma kararı olan Bebek Otel, yılbaşından önce yürütmeyi durdurma kararı alarak tekrar faaliyete geçti. Daha önce de otelde yapılan uyuşturucu partilerine gelenlerin cep telefonlarını girişte teslim ettiği, sosyal medyadan paylaşım yapmalarının ve anlatılmasının da yasak olduğu iddiası gündem olmuştu.

Kurala uymayan kişilerin Club House, Very Stay House ve Bodrum Cennet Koyu'ndaki Bobo By The Stay Hotel gibi işletmelere girişinin yasaklandığı öne sürülmüştü.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım

Yapılan son operasyonda gözaltına alınan isimler ise şöyleydi:

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım,

İşletmeci Arif Altunbulak,

Kızılcık Şerbeti isimli dizinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör,

Sosyal medya fenomeni Burak Altundağ,

Şarkıcı Alya Şahinler,

Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk,

Menajer Haluk Şentürk,

Fenomenler Berna Arıcı, Spiker Ece Cerenbeli, m

Modacı Saniye Deniz,

Model Merve Uslu,

Modacı Gülsüm Bayrak,

Gizem Özköroğlu,

Merve Eryiğit,

Model Binnur Buse Alper,

Sevgi Taşdan,

Sedef Selen Atmaca,

Modacı Lerna Elmas,

Ceren Yıldırım,

Model Duygu Açıksöz,

Özge Bitmez,

Şarkıcı Nevin Şimşek,

Bülent Tetik (cezaevinde)

Suma Beach işletmecilerinden Hakan Yıldız,

İşletmeci Koray Beşlı̇,

İşletmeci Veysel Avcı,

Estetisyen ve güzellik danışmanı Suat Yıldız

Haberle İlgili Daha Fazlası