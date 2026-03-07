Her yıl 8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, dünyanın birçok ülkesinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kadınlara yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu özel günün nasıl ortaya çıktığı ve tarihçesi merak ediliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl dünyanın birçok ülkesinde kutlanan uluslararası günlerden biri olarak biliniyor. Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilen bu özel gün, zaman içinde farklı ülkelerde çeşitli etkinliklerle anılmaya başladı.

KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Kadınlar Günü’nün ortaya çıkışı 20. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen etkinliklerle gündeme gelen bu özel gün, zamanla farklı ülkelerde de kutlanmaya başladı. O dönemlerde düzenlenen toplantılar ve organizasyonlar, kadınlara özel bir günün oluşturulması fikrinin yayılmasına katkı sağladı.

1910 yılında Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda her yıl kadınlara özel bir gün düzenlenmesi önerisi gündeme geldi. Bu öneri konferansa katılan delegeler tarafından kabul edildi ve böylece uluslararası ölçekte kutlanacak bir günün temeli atılmış oldu. İlk yıllarda bu gün için sabit bir tarih belirlenmemişti ve kutlamalar genellikle Şubat sonu veya Mart başında yapılıyordu.

Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ

8 Mart tarihinin Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edilmesi ise daha sonraki yıllarda gerçekleşti. 1921 yılında Moskova’da düzenlenen bir konferansta bu günün tüm dünyada aynı tarihte kutlanması kararlaştırıldı. Böylece 8 Mart tarihi uluslararası düzeyde ortak bir gün olarak kabul edildi.

Zamanla farklı ülkelerde çeşitli etkinlikler, programlar ve organizasyonlarla kutlanmaya başlayan Dünya Kadınlar Günü, özellikle 1975 yılından itibaren daha geniş kitlelere ulaştı. Birleşmiş Milletler’in de bu yılı “Kadınlar Yılı” ilan etmesiyle birlikte 8 Mart dünya genelinde daha görünür hale geldi.

Türkiye’de ise Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında kutlandı. Günümüzde ise 8 Mart, birçok şehirde düzenlenen etkinlikler, programlar ve çeşitli organizasyonlarla anılmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri! Her kadının emeği geleceğe atılan güçlü bir adımdır

Haberle İlgili Daha Fazlası