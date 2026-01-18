Aydın Efeler’de 3 katlı bir binanın zemin katındaki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, depo ve binada büyük hasar oluştu.

Aydın’ın Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın zemin katındaki depoda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın depodaki çeşitli eşyaları sararken, yoğun duman kısa sürede üst katlara ulaştı.

Aydında korkutan yangın! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

UZUN SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere uzun süren bir müdahale gerçekleştirdi ve yangını kontrol altına aldı.

2 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Depodaki eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken, binada da ciddi çapta hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası