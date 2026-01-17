Arnavutköy'de korkutan yangın! Bina kullanılamaz hale geldi
Arnavutköy’de bir kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Binada büyük maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.
Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bir kömürlükte başlayan yangın, bitişiğindeki iki katlı binaya sıçrayarak binayı kullanılamaz hale getirdi; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
- Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bir kömürlükte yangın çıktı.
- Yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki iki katlı binaya sıçradı.
- Yoğun müdahale ile yangın kontrol altına alındı.
- Yangın sonucu iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.
- Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
- Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.
Arnavutköy İmrahor Mahallesi Yayla Caddesi’nde, saat 19.30 sıralarında bir kömürlükte yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 2 katlı binaya sıçradı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yoğun çaba ile alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Sanayi sitesinde yangın! 2 ölü, 6 yaralı var
BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın sonucu 2 katlı bina büyük ölçüde zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.