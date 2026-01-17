Arnavutköy’de bir kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Binada büyük maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi Yayla Caddesi’nde, saat 19.30 sıralarında bir kömürlükte yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 2 katlı binaya sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yoğun çaba ile alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonucu 2 katlı bina büyük ölçüde zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

