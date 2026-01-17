Erzurum'da sanayi sitesinde bulunan mobilya üretim fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, olayda 1 kişi yanık vakası, 4 kişi ise dumandan etkilenme sonucu hastaneye kaldırıldı.

Erzurum Yakutiye ilçesindeki sanayide mobilya üretim fabrikasında çıkış nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Sanayi sitesinde yangın! 5 kişi hastanelik oldu

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Olayda 1 kişi yanık vakası, 4 kişi ise dumandan etkilenme sonucu ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürü Onur Karaburun yangının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası