Kimlik bunalımı

Bu Fenerbahçe adamı hasta eder! Şampiyonluk hayalleri kuran takım, liderin tökezlediği haftada, farkı bir puana düşürme fırsatı yakalamış, taraftarı net bir sonuç bekliyor. İmkanlar dâhilinde çok normal bir beklenti. Ama yok öyle rahat bir maç seyrettirmek. Nefesler tutulacak, saç baş yolunacak, tansiyon fırlayacak, sonrasına bakarız!... Arkadaş kastınız kime? Gerçi Fenerbahçe bu saçmalığın sinyalini Süper Kupa ile Türkiye Kupası farkıyla vermişti.

Hakem desteğini verdi

Alanya’da hangi Fenerbahçe’yi izleyeceğimizi merak ediyorduk; derbide Galatasaray’ı ezen takım mı olacaktı sahada, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’yı zor bela geçen takım mı? İkincisi nasip oldu. Talisca yine sahadaydı da hem takımı hem Tedesco’yu ipten aldı. Tabii Mehmet Türkmen’in kıyağını da unutmamak gerek. Hakem maçın başında Oosterwolde’yi atma cesaretini gösterebilse, 1-0 önde olan Alanya’yı devirmek belki Talisca’yla bile mümkün olamayacaktı. Ama alıştık artık “büyüklerin” korunmasına.

Kante de kurtaramaz

Fenerbahçe, iki kez geriye düşmesine, Kerem’in kaybolmasına, koca ilk yarıyı heba etmesine rağmen galibiyete uzandı. Ama böyle oynamaya devam ederse yine, yeni hayal kırıklıkları yaşayacağını da gösterdi. Skor olarak galip, oyun anlamında mağlup olduğu Alanya deplasmanından çıkarması gereken çok ders var Tedesco ve öğrencilerinin. Yoksa Kante de gelse değişmez bazı şeyler.

Maçın adamı: Talisca

