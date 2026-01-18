Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe’de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Suriye ve Gazze başta olmak üzere güvenlik, diplomasi ve ekonomi alanındaki kritik başlıklar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yarın Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının ana gündemini bölgesel gelişmeler oluştururken, Suriye’deki son askeri ve diplomatik süreçler ile Gazze’de yeni bir aşamaya giren barış planı kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.

SURİYE SAHASINDAKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılan adımların yanı sıra Suriye sahasındaki son durum detaylı olarak değerlendirilecek. Suriye ordusunun Halep’te başlattığı ve YPG kontrolündeki bölgelere doğru genişlettiği operasyonlara ilişkin güncel askeri ve istihbari raporların kabine üyelerine sunulması bekleniyor. Özellikle petrol sahaları ve Rakka hattındaki gelişmeler ile bu süreçte yürütülen diplomatik temaslar ele alınacak.

Gündemin önemli başlıklarından biri de terör örgütü YPG ile Şam yönetimi arasında geçen yıl imzalanan 10 Mart Mutabakatı olacak. YPG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören mutabakatın uygulanmasına yönelik yürütülen diplomatik girişimlerin kabinede değerlendirileceği belirtiliyor. Ayrıca Irak sahasındaki güvenlik durumu da istihbari veriler ışığında ele alınacak.

DİĞER BİR GÜNDEM 'GAZZE'

Kabinenin bir diğer kritik gündemi ise Gazze olacak. ABD yönetiminin Gazze için Ulusal İdare, Yürütme ve Barış Kurulu olmak üzere üç ayrı mekanizma kurulacağını açıklamasının ardından, yeni sürece ilişkin Türkiye’nin atacağı adımlar görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Barış Kurulu’nun kurucu üyeleri arasında yer alması ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Yürütme Kurulu’nda görev alacak olması da toplantıda ele alınacak başlıklar arasında bulunuyor.

Toplantıda ayrıca ekonomi başlığı da geniş yer tutacak. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, piyasaların son durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin ekonomik beklentiler kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.

