Suriye ordusu ve aşiretler SDG/YPG'yi dağıttı. Köşeye sıkışan terör örgütü ateşkese sığındı, tam entegrasyonu kabul etti. 10 Mart Mutabakatına uymamak için direnen terör örgütü darmadağın oldu. Kürt ve Arap aşiretler desteğini çekince YPG kâğıt kule gibi yıkıldı. Suriyeli General Fayez Esmer, her 2,5 dakikada bir köyün kurtarıldığını söyledi. Ordu, Rakka’nın merkezine girdi. Haseke’de temizlik başladı. Köşeye sıkışan SDG, ateşkes istedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile yeni bir anlaşmaya imza atıldığını duyurdu. Şara, ülkenin kuzeydoğusunda ateşkes ilan edildiğini açıklayarak, bölgede etkili olan aşiretlere de ‘tansiyonu düşürün’ çağrısında bulundu.

Anlaşmanın önemli maddeleri şöyle:

Bütün YPG/SDG unsurları Fırat Nehri’nin doğusuna çekilecek.

Deyrizor ve Rakka vilayetleri, idarî ve askerî açıdan tamamen Suriye hükûmetine devredilecek.

Haseke’deki bütün sivil kurumlar, Suriye devleti kurumları ve idari yapıları içine entegre edilecek.

Suriye hükûmeti, bölgede bulunan bütün sınır kapıları, petrol ve doğalgaz sahaları üzerinde kontrolü devralacak.

Gerekli güvenlik soruşturmalarının ardından, bütün YPG/SDG üyeleri Suriye Savunma ve İçişleri bakanlıkları yapılarına entegre olacak.

SDG yöneticileri, eski rejim kalıntılarını kendi saflarına katmaktan kaçınacak. Rejim subaylarının isimlerini paylaşacak.

Ayn el-Arab’ta YPG’nin askerî varlığı kaldırılacak. Kent sakinlerinden oluşturulacak bir güvenlik gücü tesis edilecek.

YPG, Suriye vatandaşı olmayan PKK mensuplarını ülke dışına çıkaracak.

Örgüt, devletin, bölgenin güvenliği ve istikrarını sağlamak maksadıyla DEAŞ'la mücadeleyi sürdürecek.

Afrin ve Şeyh Maksud bölgeleri sakinlerinin evlerine dönüşüne izin verilecek.

ANLAŞMAYA UYMAYIP SİVİLLERİ KATLETTİLER

YPG/SDG ateşkesi ‘katliam fırsatına’ çevirdi. Örgüt, Haseke, Rakka ve Şeddadi’de alenen sivilleri hedef aldı. Tünellerden çıkan teröristler ve keskin nişancılar, aralarında aşiret mensuplarının da olduğu 20’den fazla kişiyi öldürdü, 120 kişiyi yaraladı.

Şara ile görüşen ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, birleşmiş Suriye vurgusu yaptı. Eentegrasyon anlaşmasının ayrıntılarını kesinleştirmek için çalışmaların başladığını söyledi.

ERDOĞAN’DAN TELEFON: SURİYE’Yİ TERÖRDEN TAMAMEN ARINDIRIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi; Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirterek “Ülkenizin terörden tamamen arındırılması hem sizin hem de bölgenin tamamı için gerekli. Birçok alanda desteğimiz artarak sürecek” dedi.

DIŞİŞLERİ’NDEN HAİNLERE MESAJ: SAHADAKİ GERÇEKLERİ ANLADIĞINIZI UMUYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, ateşkes ve entegrason anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, şunları kaydetti: Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; birlik, beraberlikten geçtiğinin ülkedeki bütün gruplar tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz.

