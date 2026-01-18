Anadolu Ajansı
Türkiye'den 'Şam-YPG anlaşması' mesajı: Tam entegrasyon vurgusu
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin "Suriye’deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın, toprak bütünlüğü ve birliği temelinde istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz" açıklamasında bulundu. Bakanlık "Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
