KRİTİK YERLER YPG'DEN KURTARILDI Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat'ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarının olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı. ABD’nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmuştu. Aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor’a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.

1 dakika önce

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'DEN KANLI İNFAZ Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre terör örgütü YPG/SDG, Tabka ilçesinden çekilirken hapishanedeki esirleri öldürdü ve Eski Köprü ile Rakka’ya su taşıyan ana hattı patlattı. Suriye hükümeti, Tabka’da esirleri infaz eden YPG/SDG’yi Cenevre Anlaşmaları'na aykırı olarak savaş suçu işlemekle suçladı ve bunu en sert şekilde kınadı. Tabka ilçesi yakınlarındaki Mansura bölgesinde Suriye ordusu tarafından abluka altına alınan 64 YPG/SDG üyesi, Suriye güvenlik güçlerine teslim oldu.

1 dakika önce

🟥TABKA İLÇESİ KONTROL ALTINDA! Suriye'de ordunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirildi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, ordu stratejik öneme sahip Rakka'nın Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı'. Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG/SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı. Açıklamada, 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.

569 dakika önce

RAKKA'YA 5 KİLOMETRE KALDI Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyon kapsamında Fırat Nehri'nin batısında, Rakka kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştı. Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, 16 Ocak akşamı saat 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

5 dakika önce

SURİYE ENERJİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, ordunun Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene bölgelerinde ilerleyişinin, devletin stratejik tesislerin kontrolünü ele geçirmesini sağladığını bildirdi. Beşir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Fırat’ın batısındaki ilerleyişi ve bazı hayati bölgelerin geri alınmasının, devletin bir dizi stratejik tesisin kontrolünü üstlenmesine imkan verdiğini belirtti. Bakan Beşir, ilgili kurumların petrol sahaları ve su pompa istasyonları başta olmak üzere hayati tesislerin işletilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için sahada çalışmalara başladığını kaydetti.

16 dakika önce

SURİYE ORDUSU TABKA'YA GİRDİ Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladığını bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Tabka Havaalanı içindeki terör örgütü mensuplarını kuşattığı belirtildi. Suriye güçlerinin ayrıca birçok farklı noktadan Tabka kent merkezine girmeye başladığı ifade edildi.

29 dakika önce

SURİYE'DEN DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER Suriye'yi bölme planları yapıp Rakka ve Kamışlı'yı üs tutan teröristler için Fırat'ın doğusu da artık güvenli değil. Sabah saatlerinde Suriye Devlet Televizyonu Rakka'nın batısındaki Baas Barajı ve Tabka Havalimanı'nda kontrolünün Suriye ordusu tarafından sağlandığını duyurdu. Şam'a bağlı güçler, Rakka'nın stratejik öneme sahip Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen ele aldı. Suriye Ordusu'nun Rakka'ya 5 kilometre uzakta olduğu bilgisi verildi. Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ise ayaklanan aşiretler, doğalgaz ve petrol sahalarının bulunduğu bölgeyi YPG'den kurtardı. İşte Suriye'den dakika dakika tüm gelişmeler...

Haberle İlgili Daha Fazlası