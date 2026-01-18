Suriye ordusunun, 10 Mart mutabakatına uymayan SDG/YPG’ye yönelik operasyonları sonucu Tabka, Deyrizor ve Rakka örgütten temizlendi. Gelişmelerin ardından Şam ile SDG arasında yeni anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre, örgütün Fırat’ın doğusuna çekilmesi; Deyrizor ve Rakka’nın Suriye hükümetine devri ile enerji kaynakları ve sınır kapılarının devlet kontrolüne geçmesi kararlaştırıldı.

Suriye sahasında dengeleri değiştiren gelişmeler peş peşe geldi. 10 Mart mutabakatına uymayan YPG’ye karşı Suriye ordusu operasyonlarını sürdürürken, ilk kritik hamle Deyrizor’un Tabka ilçesinde geldi. Bölge, ordu güçlerinin kontrolüne geçti. Eş zamanlı olarak aşiret unsurları da YPG’nin hakimiyetindeki Deyrizor merkezde kontrolü ele aldı.

Fırat Nehri hattında ilerleyen operasyonların ardından stratejik öneme sahip Rakka’nın da YPG’den arındırıldığı bildirildi. Sahadaki bu hızlı değişim, siyasi süreci de yeniden hareketlendirdi. Yaşananların ardından Şam yönetimi ile YPG arasında yeni bir anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Şam ile YPG arasında 'entegrasyon' anlaşması! İşte o maddeler...

Ayrıntıları Pazartesi günü belli olacak anlaşmaya göre, Suriye hükümet güçleri ile YPG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

Şam ile YPG arasında 'entegrasyon' anlaşması! İşte o maddeler...

Anlaşmanın maddeleri ise şu şekilde:

İŞTE 14 MADDELİK ANLAŞMA

1- Suriye Hükümeti güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri arasında, tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi; yeniden konuşlanma için ön adım olarak tüm SDG askeri birliklerinin Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi.

2- Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri açıdan tam ve derhal Suriye Hükümeti’ne devredilmesi.

Bu kapsamda tüm sivil kurum ve tesislerin devri ile, mevcut çalışanların Suriye devletinin ilgili ihtisas bakanlıklarında kalıcı statüye geçirilmesini sağlayacak kararnamelerin derhal çıkarılması.

Şam ile YPG arasında 'entegrasyon' anlaşması! İşte o maddeler...

3- Haseke Vilayeti’ndeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarıyla entegre edilmesi.

4- Bölgede bulunan tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve doğal gaz sahalarının Suriye Hükümeti’nin kontrolüne geçmesi; kaynakların Suriye devletine geri dönüşünü sağlamak amacıyla güvenliğin düzenli ordu birliklerince sağlanması ve Kürt bölgelerinin özel durumunun dikkate alınması.

5- Tüm SDG askeri ve güvenlik personelinin, gerekli güvenlik soruşturmalarından geçtikten sonra bireysel esasla Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine tam entegrasyonu; kendilerine askeri rütbe, mali haklar ve lojistik imkanların sağlanması.

6- SDG liderliğinin, eski rejim kalıntılarının kendi saflarına alınmasından kaçınması ve kuzeydoğu Suriye’de bulunan bu kişilere ait subay listelerinin sunulması.

7- Siyasi katılım ve yerel temsili garanti altına almak amacıyla, Haseke Valisi olarak atanacak bir isim için cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılması.

8- Ayn el-Arab (Kobani) kentindeki ağır askeri varlığın kaldırılması; güvenliğin şehir sakinlerinden oluşturulacak bir güç tarafından sağlanması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı yerel polis gücünün muhafaza edilmesi.

9- IŞİD tutukluları ve kampları dosyasından sorumlu idarenin ve bu tesislerin güvenliğini sağlayan güçlerin Suriye Hükümeti’ne devredilmesi, böylece Suriye devletinin bu alanlarda tam hukuki ve güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi.

10- Ulusal ortaklığı güçlendirmek amacıyla, SDG liderliği tarafından sunulan aday listesinin kabul edilmesi; bu adayların merkezi devlet yapısı içinde üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevlere atanması.

11- 2026 tarihli ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin memnuniyetle karşılanması; bu kararnameyle Kürt kültürel ve dilsel haklarının tanınması ve geçmiş on yıllardan kalan kimliksiz/vatansız kişiler ile birikmiş mülkiyet hakları dahil olmak üzere tüm hak temelli ve sivil sorunların ele alınması.

12- SDG’nin, Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan Suriye vatandaşı olmayan PKK lider ve mensuplarının tamamını bölge dışına çıkarmayı taahhüt etmesi, böylece egemenlik ve bölgesel istikrarın sağlanması.

13- Suriye devletinin, ABD ile koordinasyon halinde ve Uluslararası Koalisyon’un aktif bir üyesi olarak, terör örgütü IŞİD’e karşı mücadeleyi sürdürme taahhüdü; bölgenin güvenlik ve istikrarının sağlanması amacıyla.

14- Afrin ve Şeyh Maksud bölgelerinin sakinlerinin evlerine güvenli ve onurlu dönüşü konusunda anlayışlara varılması için çalışmalar yürütülmesi.

Suriye Savunma Bakanlığı ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın Suriye Demokratik Güçleri ile vardığı anlaşmaya dayanarak, tüm cephelerde ateşkes ve tüm çatışma alanlarında düşmanlıkların tamamen sona erdiğini ilan ediyoruz.

Bu, vatandaşların evlerine dönmeleri için güvenli koridorların açılmasına ve devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet etme işlevlerinin yeniden başlamasına olanak tanıyacaktır.



Haberle İlgili Daha Fazlası