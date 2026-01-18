HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Şara görüşmede Suriye'deki son gelişmeleri ve iki ülke ilişkilerini ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve Suriye'deki gelişmeleri ele alarak, ülkenin toprak bütünlüğüne verdiği önemi ve terörle mücadelede desteğinin süreceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
TEK PARÇA SURİYE VURGUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti.
TERÖRSÜZ SURİYE MESAJI
Erdoğan, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti.
ŞAM'A DESTEK SÜRECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti.
