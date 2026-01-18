Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Şara görüşmede Suriye'deki son gelişmeleri ve iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

TEK PARÇA SURİYE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti.

TERÖRSÜZ SURİYE MESAJI

Erdoğan, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti.

ŞAM'A DESTEK SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti.

