Türkiye’de gayrimenkul sektörünün en dinamik alanlarından biri olan lüks konut segmentinde, son yıllarda dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Üst gelir grubuna mensup alıcılar, geçmişte şehir merkezinin dışında, geniş bahçeli villaları tercih ederken; bugün bu eğilim yerini şehir merkezindeki yüksek metrekareli, konforlu rezidans dairelere bırakıyor. Değişen yaşam alışkanlıkları, zaman yönetimi, sosyal erişim ihtiyacı ve güvenlik gibi unsurlar, bu dönüşümün temel sebepleri arasında yer alıyor.

Modern şehir yaşamının sunduğu olanaklardan kopmadan, aynı zamanda ferahlığı, mahremiyeti ve konforu bir arada yaşamak isteyen üst segment konut alıcıları, artık şehir merkezindeki nitelikli konutlara yöneliyor. Bu değişim, İstanbul’un gayrimenkul haritasında da önemli bir kırılma oluşturuyor. Artık lüks, sadece metrekare veya malzeme kalitesiyle değil; konum, erişim, hizmet ve yaşam deneyimi ile tanımlanıyor.

Bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri, Türkerler Holding imzası taşıyan Çiftçi Towers Türkerler projesi. İstanbul’un en prestijli lokasyonlarından biri olan Nispetiye’de yer alan proje, 100 metrekare net salon ve 250 metrekareye ulaşan net kullanım alanlarıyla şehir merkezinde ferahlığı yeniden tanımlıyor. Projede yer alan daireler; Boğaz, Haliç ve tarihi yarımada manzarasını aynı çerçevede sunan 360 derecelik panoramik manzarasıyla hem mimari hem de yaşam kalitesi açısından benzersiz bir standart oluşturuyor.

Lüks gayrimenkulde tercihler değişti! Çiftçi Towers Türkerler

Çiftçi Towers Türkerler, sadece bir konut projesi değil; aynı zamanda bir yaşam deneyimi olarak tasarlandı. Projede rezidans hizmetleri, vale ve concierge sistemleri, güvenlik altyapısı, akıllı ev teknolojileri ve özel sosyal alanlarıyla şehir merkezinde sakinlerine eksiksiz bir yaşam sunuluyor. Alıcı profili ise, büyük oranda şehir dışındaki villa bölgelerinde yaşamış, ancak merkezdeki dinamizme ve erişilebilirliğe geri dönmek isteyen kişilerden oluşuyor.

"VİLLALARDAN ŞEHRİN MERKEZİNE GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI"

Türkerler Holding GYO Satış ve Pazarlama Direktörü Dilek Karagöz, lüks gayrimenkul pazarındaki yeni eğilimin güçlü bir şekilde hissedildiğini belirterek şunları söyledi:

“Uzun yıllar boyunca yüksek gelir grubundaki konut alıcıları, şehirden uzak, doğayla iç içe villa tipi konutlara yönelmişti. Ancak son dönemde bu tablo hızla değişiyor. Artık lüks kavramı, sadece geniş bahçeli bir evle değil; şehir merkezinde yüksek metrekareli, manzaralı ve tam hizmetli rezidans yaşamı ile özdeşleşiyor. İnsanlar zamanı daha verimli kullanmak, iş ve sosyal yaşamın merkezine yakın olmak istiyor. Bu da İstanbul gibi mega kentlerde merkezi konumda, yüksek standartlarda yaşam alanlarına olan talebi ciddi biçimde artırdı.”

Türkerler Holding GYO Satış ve Pazarlama Direktörü Dilek Karagöz

Karagöz, villalardan şehir merkezine geri dönüş yapan alıcıların beklentilerini şöyle özetledi:

“Çiftçi Towers Türkerler projemize gelen alıcıların büyük kısmı, daha önce bahçeli villalarda yaşamış kişiler. Ancak ulaşım zorlukları, sosyal yaşamdan uzaklık ve zaman yönetimi gibi sebepler, bu kitlenin şehir merkezine dönmesine neden oldu. Çiftçi Towers Türkerler, bu ihtiyacı karşılayan nadir projelerden biri. Geniş metrekareli daireleri, panoramik İstanbul manzarası, rezidans hizmetleri ve merkezi konumuyla lüksü, konforu ve şehir yaşamını tek çatı altında buluşturuyor. Çiftçi Towers Türkerler, gerek mimarisi gerekse uluslararası standartlarda donatılarıyla Türkiye’nin lüks konut alanındaki referans projelerinden biri haline geldi.”

Projenin finansal açıdan da dikkat çekici avantajlar sunduğunu belirten Karagöz, “Konut alıcılarımız için şu anda yüzde 0 KDV avantajı devam ediyor. Bu fırsat, hem yatırım değeri hem de ödeme kolaylığı açısından önemli bir avantaj sağlıyor” dedi.

YENİ LÜKS: GENİŞ YAŞAM ALANLARI, KONFOR, PANORAMİK MANZARA VE ŞEHRİN NABZI

Gayrimenkul sektörü uzmanları, lüks konut anlayışındaki bu değişimin uzun vadeli bir trende dönüştüğünü belirtiyor. Artık yüksek gelir grubu için “lüks”, yalnızca yaşam alanının büyüklüğü değil; aynı zamanda şehrin merkezinde prestijli bir yaşam deneyimi anlamına geliyor. Ulaşımın kolay olduğu, sosyal imkanların birkaç adım ötede bulunduğu, güvenlik ve hizmet kalitesinin yüksek olduğu projeler, tercih listelerinde ilk sırada yer alıyor.

Çiftçi Towers Türkerler, bu bakış açısıyla İstanbul’un merkezinde yaşayanlara, villa konforunda şehirli bir yaşam sunuyor. Proje; ferah daire planları, 3.15 metre yüksek tavanlı yaşam alanları, panoramik cam cepheleri ve modern rezidans hizmetleriyle kentli yaşamın en seçkin örneklerinden birini temsil ediyor.

Türkerler Holding’in mühendislik ve inşaat alanındaki tecrübesiyle şekillenen proje, sadece lüks bir konut yatırımı değil; aynı zamanda İstanbul’un yeni simgelerinden biri olarak konumlanıyor. Depreme dayanıklı altyapısı, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve akıllı bina teknolojileriyle Çiftçi Towers Türkerler, konforun yanında güvenliği ve sürdürülebilirliği de ön planda tutuyor.

ŞEHRİN MERKEZİNDE YENİ BİR YAŞAM KÜLTÜRÜ

Nispetiye’nin seçkin atmosferinde yer alan Çiftçi Towers Türkerler, konumu itibarıyla İstanbul’un hem iş hem de sosyal yaşam merkezlerine birkaç dakikalık mesafede bulunuyor. Boğaz, Levent, Bebek ve Etiler aksına yakınlığıyla, sakinlerine hem prestij hem de kolaylık sunuyor.

Türkerler Holding, projeyi yalnızca bir konut kompleksi değil, İstanbul’un yeni yaşam sembollerinden biri olarak tanımlıyor. Lüks segmentte değişen beklentilere cevap veren Çiftçi Towers Türkerler, şehirli yaşamın en zarif ve konforlu halini bir araya getiriyor.

Çiftçi Towers Türkerler, modern şehir yaşamında “lüks” kavramının yeniden tanımlandığı yeni dönemin simgesi olarak, İstanbul’un merkezinde seçkin bir yaşam vadetmeye devam ediyor.

Çiftçi Towers Türkerler, aynı zamanda sunduğu spor ve sosyal donatı alanlarıyla da şehirdeki rezidans yaşamına yeni bir boyut kazandırıyor. Geniş yeşil alanları, yüzme havuzları, koşu parkurları, fitness merkezleri, spa alanları ve sosyal yaşam merkezleriyle rezidans kültüründe alışılmışın ötesinde bir yaşam standardı sunuyor. Bu olanaklar sayesinde proje, şehir içinde doğayla iç içe, dinamik ve konforlu bir yaşam arayanlara ideal bir seçenek oluşturuyor.

