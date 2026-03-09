Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelindeki 571 aile destek merkezi aracılığıyla geçen yıl 162 bin kadının sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye” ilkesiyle aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık, Türkiye genelinde 571 aile destek merkezi (ADEM) aracılığıyla geçen yıl 162 bin kadının sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulundu. ADEM’lerde halk eğitim merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından kadınlara yönelik bölgenin ihtiyaç ve taleplerine göre çeşitli mesleki kurslar düzenleniyor.

AİLE EKONOMİSİNE KATKI

El sanatları, dikiş-nakış, giyim üretim teknolojileri, takı tasarımı, aile içi iletişim, bebek bakımı, bağlama, gitar, aşçılık, pastacılık, kuaförlük eğitimi yanı sıra sportif faaliyetler gibi farklı alanlarda açılan kurslara katılan kadınlar, ürettikleri ürünleri belirli aralıklarla düzenlenen kermeslerde satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Merkezlerde seminer, konferans, kermes, fuar, gezi, piknik organizasyonları, tiyatro, sinema, film gösterimi ve sağlık taraması da gerçekleştiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası