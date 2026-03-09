Mardin’de 4 çocuğuyla şiddetten kaçan Ceyhan Eneş, temizlik işlerinde çalışarak onları büyütüyor ve geleceğe umutla bakıyor.

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan Ceyhan Eneş, kocasından sürekli şiddet görüyordu. Üzerine kuma da getirilince Eneş, 4 çocuğunu alarak ayrı eve geçti.

Eşiyle boşanma sürecinde olan Eneş, kaldığı derme çatma evde, temizlik işlerinde çalışarak 4 çocuğunu büyütmeye çalışıyor.

4 çocuğu için zor şartlarda çalışıyor: Şiddet gördü, üzerine kuma getirildi

Yaşadığı zorluklara rağmen pes etmeyen Eneş “Sürekli şiddet görüyordum, bu yüzden devam etmek istemedim. Kuma getirmesi de tuz biber ekti. Temizlik işlerine gidiyorum. Çalışarak çocuklarımı büyütüyor, okula gönderiyorum. Çocuklarımı kocamdan aldım. Onlar benim her şeyim” dedi.

En büyük hayalinin çocuklarının iyi bir eğitim alması olduğunu ifade eden Eneş “Okumalarını istiyorum. Onlar için güzel ve sıcak bir ev istiyorum. Hayatın onlara gülmesini niyaz ediyorum. Bütün kadınlar dik dursunlar, ezilmesinler” diye konuştu



