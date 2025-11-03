Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kendisi için yaptı, talep gelince 20 ilde seri üretime geçti! Fiyatı 70 bin liradan başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kendisi için yaptı, talep gelince 20 ilde seri üretime geçti! Fiyatı 70 bin liradan başlıyor
6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da barınma için konteyner üreten Mikail Ünsal, talep gelince seri üretime geçti. 20 ilde faaliyet gösteren Ünsal, ayda 300 konteyner ürettiklerini ve fiyatların 70 bin liradan başladığını söyledi.

Malatya'da yaşayan Mikail Ünsal'ın 6 Şubat 2023 depremlerinde evi ve iş yeri yıkıldı. Deprem sonrası barınma sorununu çözmek için konteyner arayışına giren Ünsal, piyasada konteyner bulmanın zorluğu ve fiyatların yüksekliği nedeniyle kendi imkanlarıyla konteyner üretmeye karar verdi.

Kendisi için yaptı, talep gelince 20 ilde seri üretime geçti! Fiyatı 70 bin liradan başlıyor - 1. Resim

TALEP GELİNCE ÜRETİM BAŞLADI

Ünsal, ilk ürettiği konteynere talep gelince seri üretime geçti. Depremlerde hem evlerini hem iş yerlerini kaybettiklerini belirten Ünsan, "Barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kendi konteynerimizi ürettik. Ürettiğimiz ilk konteynere çevremizden talep gelince ikinci üretim için ön sipariş aldık ve kısa sürede seri üretime geçtik" dedi.

Kendisi için yaptı, talep gelince 20 ilde seri üretime geçti! Fiyatı 70 bin liradan başlıyor - 2. Resim

"20 İLDE FAALİYET GÖSTERİYORUZ"

Malatya 3. Sanayi Bölgesi'nde üretim yaptıklarını belirten Ünsal, "İlk etapta Malatya'da başladığımız üretimimizi Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bingöl ve Sivas gibi çevre illere bayilikler vererek genişlettik. Şu anda yaklaşık 20 ilde aktif şekilde faaliyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendisi için yaptı, talep gelince 20 ilde seri üretime geçti! Fiyatı 70 bin liradan başlıyor - 3. Resim

AYLIK 300 KONTEYNER ÜRETEBİLİYORLAR

Üretilen konteynerlerin iki ila üç iş günü içerisinde tamamlandığını kaydeden Ünsal, "Standart ölçülerimiz 7 metreye 3 metre olmak üzere 21 metrekare konteynerlerdir. Talebe göre 42, 84 ve 100 metrekareye kadar üretim yapabiliyoruz. Günlük üretim kapasitemiz 5 ile 10 konteyner arasında değişiyor aylık toplam üretimimiz ise 250-300 konteyneri buluyor" dedi.

Kendisi için yaptı, talep gelince 20 ilde seri üretime geçti! Fiyatı 70 bin liradan başlıyor - 4. Resim

70 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Fiyatlar hakkında da bilgi veren Ünsal, "Ortalama konteyner fiyatlarımız 70 bin TL'den başlıyor. Toplu alımlar kurumlar ve sivil toplum kuruluşları için özel kampanya ve indirimlerimiz mevcut. Yerli ve milli üretim anlayışıyla ülkemize katma değer sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

