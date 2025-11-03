Beştepe’de gündem yoğun! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi konular görüşülecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, bir aylık aranın ardından Beştepe'de toplanan Kabine, terörle mücadeleden ekonomik düzenlemeler, Gazze'deki insani durumdan savunma sanayi anlaşmalarına kadar birçok kritik başlığı ele alacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, 3 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Toplantının başlama saati henüz açıklanmadı. Ancak akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete sesleniş konuşması yapacağı tahmin ediliyor.

GÜNDEMDEKİ ANA KONULAR: TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE EKONOMİ

Bu haftaki Kabine Toplantısında, "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında güvenlikten ekonomiye uzanan geniş bir gündem ele alınacak. Terörle mücadelede yeni adımlar, fahiş fiyat ve yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik önlemler masaya yatırılacak.

Ayrıca Kabine'de Gazze’deki ateşkes süreci, Türkiye’nin bölgesel diplomasi hamleleri ve Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımıyla ilgili görüşmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.

MAAŞ ZAMMI VE ASGARİ ÜCRET GÜNDEMDE Mİ?

Yıl sonuna kısa bir süre kala milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü, 2026 maaş zam oranlarına çevrildi. Ancak kulislerden gelen bilgilere göre, bu toplantıda zam oranlarının resmi olarak ele alınması bekleniyor. Maaş düzenlemeleri ve asgari ücret artışının Aralık ayındaki Kabine'de gündeme alınması bekleniyor.