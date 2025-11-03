Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Beştepe’de gündem yoğun! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi konular görüşülecek?

Beştepe’de gündem yoğun! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi konular görüşülecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beştepe’de gündem yoğun! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi konular görüşülecek?
Kabine Toplantısı, Ekonomi, Terörizm, Gazze, Eurofighter Typhoon, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye yeni haftaya yoğun bir gündemde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantıda hem iç siyaset hem dış politikada yeni kararların alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi konular görüşülecek? İşte tüm ayrıntılar....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, bir aylık aranın ardından Beştepe'de toplanan Kabine, terörle mücadeleden ekonomik düzenlemeler, Gazze'deki insani durumdan savunma sanayi anlaşmalarına kadar birçok kritik başlığı ele alacak. 

Beştepe’de gündem yoğun! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi konular görüşülecek? - 1. Resim

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, 3 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Toplantının başlama saati henüz açıklanmadı. Ancak akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete sesleniş konuşması yapacağı tahmin ediliyor.

Beştepe’de gündem yoğun! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi konular görüşülecek? - 2. Resim

GÜNDEMDEKİ ANA KONULAR: TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE EKONOMİ

Bu haftaki Kabine Toplantısında, "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında güvenlikten ekonomiye uzanan geniş bir gündem ele alınacak. Terörle mücadelede yeni adımlar, fahiş fiyat ve yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik önlemler masaya yatırılacak.

Ayrıca Kabine'de Gazze’deki ateşkes süreci, Türkiye’nin bölgesel diplomasi hamleleri ve Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımıyla ilgili görüşmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.

Beştepe’de gündem yoğun! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi konular görüşülecek? - 3. Resim

MAAŞ ZAMMI VE ASGARİ ÜCRET GÜNDEMDE Mİ?

Yıl sonuna kısa bir süre kala milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü, 2026 maaş zam oranlarına çevrildi. Ancak kulislerden gelen bilgilere göre, bu toplantıda zam oranlarının resmi olarak ele alınması bekleniyor. Maaş düzenlemeleri ve asgari ücret artışının Aralık ayındaki Kabine'de gündeme alınması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çin’de sirkten kaçan aslan ortalığı birbirine kattı! Film sahnelerini aratmadıKendisi için yaptı, talep gelince 20 ilde seri üretime geçti! Fiyatı 70 bin liradan başlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zam oranları - Haberler4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zam oranları2025 TÜİK ekim ayı enflasyon kararı merakla bekleniyor! Ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Haberler2025 TÜİK ekim ayı enflasyon kararı merakla bekleniyor! Ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?Rizespor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın saat ve yayın bilgileri! - HaberlerRizespor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın saat ve yayın bilgileri!Çankırı'da deprem mi oldu son dakikada? 3 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesini paylaştı - HaberlerÇankırı'da deprem mi oldu son dakikada? 3 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesini paylaştıBugün kimin maçı var, saat kaçta? 3 Kasım karşılaşmalar listesi! - HaberlerBugün kimin maçı var, saat kaçta? 3 Kasım karşılaşmalar listesi!Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kasım 2025 kira zammı hesaplama! - HaberlerKasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kasım 2025 kira zammı hesaplama!
Sonraki Haber Yükleniyor...