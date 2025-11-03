Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Çankırı'da deprem mi oldu son dakikada? 3 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesini paylaştı

Çankırı'da deprem mi oldu son dakikada? 3 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesini paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çankırı&#039;da deprem mi oldu son dakikada? 3 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesini paylaştı
Çankırı, Deprem, AFAD, Kandilli Rasathanesi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Çankırı'da meydana gelen deprem, kent merkezinde ve çevre illerde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk açıklamayı yaptı. Vatandaşlar, sarsıntıyı hissederken depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.

Çankırı'da yaşanan deprem kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı çevre illerde hissedilirken, vatandaşlar endişelendi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekipleri depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına dair herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor.

Son dakika... Çankırıda korkutan deprem

ÇANKIRI'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKADA? 

3 Kasım 2025 Pazartesi günü Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 08.38'de merkez üssü Çankırı olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.95 kilometre olarak kaydedildi.

3 KASIM AFAD DEPREM LİSTESİ

2025-11-03 08:38:4040.5533333.8755614.953.5Merkez (Çankırı)
2025-11-03 08:34:1839.1019428.281115.080.9Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-03 08:25:4339.1627828.250832.071.0Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-03 08:23:1939.1541728.156116.431.2Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-03 08:19:2239.1922228.225285.960.9Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-03 08:18:2739.1702828.256.30.9Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-03 08:17:4239.1558328.254725.671.6Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-03 08:16:2339.2158328.193897.721.0Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-03 08:07:0839.1741728.2677810.680.9Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-03 08:02:4639.1255628.2354.691.1Sındırgı (Balıkesir)

3 KASIM KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Çankırı'da deprem mi oldu son dakikada? 3 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesini paylaştı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüsü: O desteklediği için...ABD’den Karayipler’e beş aylık uçuş yasağı! 'Pentagon yeni savaş planını devreye alıyor'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2025 TÜİK ekim ayı enflasyon kararı merakla bekleniyor! Ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Haberler2025 TÜİK ekim ayı enflasyon kararı merakla bekleniyor! Ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?Rizespor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın saat ve yayın bilgileri! - HaberlerRizespor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın saat ve yayın bilgileri!Bugün kimin maçı var, saat kaçta? 3 Kasım karşılaşmalar listesi! - HaberlerBugün kimin maçı var, saat kaçta? 3 Kasım karşılaşmalar listesi!Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kasım 2025 kira zammı hesaplama! - HaberlerKasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kasım 2025 kira zammı hesaplama!Cem Korkmaz neden öldü? Recep İvedik 4 oyuncusunun ölüm nedeni merak ediliyor - HaberlerCem Korkmaz neden öldü? Recep İvedik 4 oyuncusunun ölüm nedeni merak ediliyorAynadaki Yabancı 6. bölüm yayınlandı mı, nereden izlenir? - HaberlerAynadaki Yabancı 6. bölüm yayınlandı mı, nereden izlenir?
Sonraki Haber Yükleniyor...