Çankırı'da deprem mi oldu son dakikada? 3 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesini paylaştı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sabah saatlerinde Çankırı'da meydana gelen deprem, kent merkezinde ve çevre illerde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk açıklamayı yaptı. Vatandaşlar, sarsıntıyı hissederken depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.
Çankırı'da yaşanan deprem kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı çevre illerde hissedilirken, vatandaşlar endişelendi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekipleri depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına dair herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor.
ÇANKIRI'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKADA?
3 Kasım 2025 Pazartesi günü Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 08.38'de merkez üssü Çankırı olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.95 kilometre olarak kaydedildi.
3 KASIM AFAD DEPREM LİSTESİ
|2025-11-03 08:38:40
|40.55333
|33.87556
|14.95
|3.5
|Merkez (Çankırı)
|2025-11-03 08:34:18
|39.10194
|28.28111
|5.08
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-03 08:25:43
|39.16278
|28.25083
|2.07
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-03 08:23:19
|39.15417
|28.15611
|6.43
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-03 08:19:22
|39.19222
|28.22528
|5.96
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-03 08:18:27
|39.17028
|28.25
|6.3
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-03 08:17:42
|39.15583
|28.25472
|5.67
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-03 08:16:23
|39.21583
|28.19389
|7.72
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-03 08:07:08
|39.17417
|28.26778
|10.68
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-03 08:02:46
|39.12556
|28.235
|4.69
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
3 KASIM KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin