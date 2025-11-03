Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025 TÜİK ekim ayı enflasyon kararı merakla bekleniyor! Ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon rakamları için kritik gün geldi. Bugün ekim ayı enflasyon oranı belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerin ardından kasım ayı kira zam oranı da belli olacak.

im ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Her ayın 3'ünde açıklanan veriler yıl sonunun yaklaşmasıyla beraber yakından takip ediliyor. İşte enflasyon rakamlarının açıklanacağı saat....

EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk iş gününde açıklanan enflasyon verileri için ekim ayı tarihleri de netleşti.

Buna göre; Ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.

EKİM 2025 ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın anketine göre, TÜİK tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileri öncesinde 28 ekonomistin katıldığı beklenti anketi sonuçlandı.

Ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 2,69 oldu. Tahminler %2 ile %3 aralığında değişti. Bı oranlara bakıldığında, yıllık enflasyonun %33,29'dan %33,05'e gerilemesi öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %31,93 seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında TÜFE %3,23 artış gösterdi. 

