Enflasyon için hedef belli! Cevdet Yılmaz tarih verdi, 'tek hane' dedi

Enflasyon için hedef belli! Cevdet Yılmaz tarih verdi, 'tek hane' dedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Enflasyon için hedef belli! Cevdet Yılmaz tarih verdi, &#039;tek hane&#039; dedi
Enflasyon, Ekonomi, Yatırım, İstihdam, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026’da enflasyonun yüzde 20’nin altına, 2027’de ise yeniden tek haneli seviyelere düşürülmesinin hedeflendiğini söyledi. Yılmaz, temel mallarda ilerleme kaydedildiğini ancak hizmet sektöründe, özellikle kira ve eğitim kalemlerinde geriden gelindiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı değerlendirmede enflasyon hedefleri, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve küresel gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Enflasyon için hedef belli! Cevdet Yılmaz tarih verdi, 'tek hane' dedi - 1. Resim

2026'NIN HEDEFİ YÜZDE 20'NİN ALTI, 2027'DE İSE YENİDEN TEK HANE

Yılmaz, "2026'nın hedefi yüzde 20'nin altı, 2027'de ise yeniden tek hanelere ulaşmak. Programımızın hedefi bu" ifadelerini kullandı. Temel mallarda hedeflenen seviyelere gelindiğini, ancak hizmet kalemlerinde, özellikle kira ve eğitim alanlarında, geriden gelindiğini belirtti.

Yılmaz, "para politikası, maliye politikası ve yapısal dönüşümlerden oluşan üç sütunlu bütüncül bir program" yürüttüklerini vurguladı.

Deprem harcamalarına da değinen Yılmaz, "90 milyar dolar harcama yaptığımız halde mali disiplini koruyoruz. Bu rakamlar en güçlü ekonomiyi bile sarsacak düzeyde. Konutlar, yollar, okullar, altyapılar yeniden inşa ediliyor" dedi.

2025 bütçesinde bir sapma olmadığını belirten Yılmaz, arz yönlü politikaların ve yapısal dönüşümlerin önemine dikkat çekti.

Enflasyon için hedef belli! Cevdet Yılmaz tarih verdi, 'tek hane' dedi - 2. Resim

ENFLASYON AŞAĞI İNİYOR

Enflasyondaki düşüş sürecine değinen Yılmaz, "Enflasyon aşağı doğru iniyor. Vatandaşlarımız bu düşüşü bazı gruplarda görüyor. Gıda tarafında kuraklık ve don nedeniyle etki sınırlı ama enflasyon düşmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Dünya eski dünya değil. Çok farklı bir konjonktür var. Gerçekçi olmazsak bir noktaya varamayız. Türkiye siyasi istikrarı ve öngörülebilir politikalarıyla pozitif bir ayrışma gösteriyor" dedi.

Emeğin milli gelirden aldığı payın tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Yılmaz, "Bu pay geçen yıl yüzde 39 oldu. 2025’in ilk yarısında yüzde 35,9. Aynı zamanda istihdamı da koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin gelir seviyesindeki yükselişe dikkat çeken Yılmaz, "Dünya Bankası ülkeleri dört kategoriye ayırıyor. Türkiye, 2025’te ilk kez yüksek gelirli ülkeler ligine girecek. AK Parti iktidara geldiğinde alt gelirli ülkeler grubundaydık" dedi.

KİŞİ BAŞINA GELİR

Avrupa ile gelir farkına da değinen Yılmaz, "AB’de kişi başına gelir 100 ise, bu rakam bizde geçmişte 30’du. Bugün 70 oldu. Bu farkı kapatacak hamleyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklamasını liderlik vurgusuyla tamamlayan Yılmaz, "Fırtınalı zamanlarda liderlik bir kat daha önemlidir. Türkiye bu dönemde liderlik problemi olmayan bir ülke olarak hedeflerine ulaşacaktır" dedi.

Ayrıca büyüme modeline ilişkin olarak, "Büyümeyi tüketim üzerinden değil, yatırım üzerinden yapıyoruz. Bu, dezenflasyonist bir büyüme modeli. Kadın ve genç istihdamı bizim için çok önemli. Bu alanda ilerleme sağladık ama hâlâ alınacak yol var" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

