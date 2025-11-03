Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Ünlü isimlerin hocasıydı! Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin hocasıydı! Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ünlü isimlerin hocasıydı! Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti
Türkiye, Sanat, Müzik, Ölüm, Sanatçı, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk sanat müziğinin hocaların hocası olarak anılan Süheyla Altmışdört, 99 yaşında hayatını kaybetti.

üzik eğitimcisi, Türk sanat müziğinde "hocaların hocası" olarak anılan sanatçı Süheyla Altmışdört vefat etti.

Sanatçının vefatına ilişkin, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Türk musikisi dünyasının en kıdemlisi olarak bir asrı geçen ömrünü, yetiştirdiği binlerce öğrencisine adayan hocaların hocası Süheyla Altmışdört Hanımefendi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bülent Ersoy, Ahmet Özhan, Coşkun Sabah gibi ünlü isimlerin de hocası olan Süheyla Altmışdört, 1926'da Trabzon'da dünyaya geldi.

İlk ve ortaöğrenimini Trabzon'da tamamlayan sanatçı, 1948'de İstanbul'a geldi.

Sanatçı, 1954'te İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği bölümünü bitirdi. Münir Nurettin Selçuk, Fulya Akaydın, Şefik Gürmeriç ve Mesud Cemil'den eğitim alan Altmışdört, konservatuvarı bitirdikten sonra eğitim vermeye başladı.

Altmışdört, Türk halk müziği ve klasik Türk müziği alanlarında hocalık ve koro yöneticiliği yaptı, 1963'ten itibaren İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu'nu (Üniversite Korosu) çalıştırdı ve yönetti. Üniversite korosu ile çok sayıda konser verdi.

Sanatçı ayrıca Türkiye'nin her yanında konservatuvarların kuruluşuna ön ayak oldu.

İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar radyo konserleri veren usta sanatçı, 2005 yılında Üniversite Korosu'nda 42 yıldır sürdürdüğü görevini Elif Ahıs'a devretti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Arda Turan intikam aldı! Zirvede farkı açtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İznik'te tarihi keşif: Mezar taşından 2 bin yıllık beddua çıktı! - Kültür - SanatMezar taşından 2 bin yıllık beddua çıktı!Ara Güler’in Erdoğan karesi ilk defa sergide - Kültür - SanatAra Güler’in Erdoğan karesi ilk defa sergideUNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanlı ustası Hamza Üstünkaya vefat etti - Kültür - SanatUNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanlı ustası Hamza Üstünkaya vefat ettiKüllüoba Höyüğü'nde ilginç keşif! Tarihi küp çocuk mezarı çıktı, uzmanlar üzerindeki 4 parmaklı eli açıkladı - Kültür - SanatKüllüoba'da ilginç keşif: 4 parmaklı küp çocuk mezarı çıktıSinemada bu hafta | 'Bugonia' dünyamız kadar tuhaf! - Kültür - SanatSinemada bu hafta | 'Bugonia' dünyamız kadar tuhaf!Haftanın sanat ajandası | 'Terra Sanat Söyleşileri' - Kültür - SanatHaftanın sanat ajandası | 'Terra Sanat Söyleşileri'
Sonraki Haber Yükleniyor...