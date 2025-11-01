Bakan Bak sahneye çıkıp sanatçılarla şarkı söyledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali, İstanbul'daki Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

SANATÇILARLA ŞARKI SÖYLEDİ

Türkiye Finalini; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ile çok sayıda öğrenci izledi.

17-25 yaş aralığındaki 7 bin 992 gencin başvuru yaptığı Ses Yarışmasında il ve bölge elemelerinin ardından finale kalanlar; ‘Türk Müziği', ‘Popüler Müzik' ve ‘Özgün Yorumlama' olmak üzere 3 ayrı kategoride eserler seslendirdi.

Sinan Akçıl, Ece Mumay, Aydilge, Zehra Gülüç ve Reyhan Taghan'ın konuk sanatçı olarak katıldığı finalde gençlerin performansı büyük beğeni toplarken, Bakan Bak, yarışmayı ilgiyle takip etti. Bakan Bak, program boyunca alkış ve ritim tutarak gençlerin heyecan ve coşkusuna ortak oldu. Salonda bulunan gençlerin büyük ilgi gösterdiği sanatçılar, şarkılarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, daha sonra sahneye çıkarak ‘Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını konuk sanatçılarla birlikte seslendirdi.

"GENÇLERİMİZLE YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali öncesinde konuşma yapan Bakan Bak, gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız gençlerle ilgili projelerimizi her zaman destekliyor. Gençlerimiz güzel işler yapıyor. Onların önünü açacak yatırımlarımız var. Ülkemizin geleceğisiniz. Sizleri seviyoruz. Sanatta, bilimde, sporda, her alanda başarılı gençlerimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ekibine teşekkür ediyoruz. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLERİ BAKAN BAK TAKDİM ETTİ

Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finalinde dereceye girenlere ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Yarışmada, ilk üçe giren gençler, ‘Uluslararası Hareketlilik Programları'ndan birine direkt katılma hakkı elde etti.

Finali izlemeye gelen izleyicilerden arasından kurayla seçilen 200 kişi, A Milli Futbol, Basketbol veya Voleybol Takımlarının maçlarından birini izlemeye hak kazandı.