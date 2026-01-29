Denizli'de bir ev sahibi, 35 bin TL istediği kiralık dairesinin ilanında, kiracıda aradığı şartları madde madde sıraladı. Şartlar arasında, 'Kiracı olacak bireylerin en az bir tanesinin memur olma zorunluluğu vardır', 'En fazla 1 çocuğu bulunan aileye verilecektir', 'Evde sigara içmek yasaktır', 'Tezgah üzerinde kirli bulaşık konulmaması tezgahın ıslak bırakılmaması zorunludur' gibi maddeler tepki çekti.

Denizli'de bir ev sahibinin kiraya vermek istediği daire için ilan açıklamasına eklediği detaylı ve sert şartlar, sosyal medyada gündem oldu. Kiracının kimliğinden aile yapısına, günlük yaşam alışkanlıklarından misafir kabulüne kadar pek çok konunun tek tek sıralandığı ilanda, neredeyse her detay kural altına alındı.

Kırmızı çizgilerle belirlenen şartlar arasında "memur olma zorunluluğu", "en fazla 1 çocuk", "sigara yasağı", "iki kefil", "tahliye taahhütnamesi" ve "ev sahibinin düzenli denetim hakkı" gibi maddeler yer aldı. 4 başlıktan oluşan ilanı inceleyenler, bu koşulların kiracı seçiminde sınırları zorladığını belirtirken, ilan metni "kiracı aramak değil, eleme listesi" yorumlarına neden oldu.

Ev sahibinden kiracıya sayfalar dolusu şart! Maddeleri okuyan vazgeçiyor

Uzmanlar, artan kira fiyatları ve arz-talep dengesizliğiyle birlikte ev sahiplerinin şartlarının giderek ağırlaştığını vurgularken, bu ilan da son dönemdeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İşte ev sahibinin kiracıdan talep ettiği o şartlar:

1) Kiracıya ilişkin temel şartlar

Daire yalnızca resmî nikâhlı aileye kiraya verilecektir.

Kiracı olacak bireylerden en az birinin memur olması zorunludur.

En fazla 1 çocuk bulunan aile tercih edilecektir.

Ev içinde sigara içmek kesinlikle yasaktır. Aile bireyleri sigara kullanmıyor olmalıdır.

Eve gelen misafirler sigarayı yalnızca balkonda içebilir.

Kiracı adaylarının devam eden veya geçmiş icra, borç ya da kira davası bulunmaması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi biri tespit edilirse daire kesinlikle kiraya verilmeyecektir.

2) Kira sözleşmesi ve hukuki şartlar

Kira sözleşmesi avukat huzurunda, evli çiftlerin ikisi tarafından imzalanacaktır.

Tüm şartları içeren detaylı bir sözleşme hazırlanacaktır.

Sözleşmeden 2 gün sonra noter onaylı tahliye taahhütnamesi düzenlenecektir.

Tahliye taahhütnamesi yapılmadan anahtar teslimi yapılmayacaktır.

Kiracı, eve giriş yaptığı gün itibarıyla kira ödemesini başlatacaktır.

Emekli olmayan, aktif çalışan iki kefilin SGK dökümüyle birlikte imzası alınacaktır.

Kira 1 gün gecikirse kefil de sorumlu olacaktır.

Doğalgaz, elektrik ve su abonelikleri aynı gün kiracının üzerine alınacaktır.

1 yıllık kira bedeli için senet düzenlenecek, ödemeler yapıldıkça senetlerden düşülecektir.

Kira ödemesi yalnızca ev sahibinin banka hesabına yapılacaktır.

Kira 2 gün gecikirse ihtarname gönderilecektir.

3) Evin kullanımına dair zorunlu kurallar

Tüm zeminler mermer olduğu için ev içindeki tüm eşya ve mobilyalarda keçeli koruma kullanılacaktır.

Sandalye, masa, yatak, TV ünitesi gibi eşyalar zemini çizecek şekilde kullanılmayacaktır.

Mutfak tezgâhı beyaz mermerdir; ıslak bırakılmayacak, kirli bulaşık konulmayacaktır.

Eşyalar duvara sürtülmeyecek, duvarlara tam temas ettirilmeyecektir.

Daire yeni boyalı teslim edilmiş olup, çıkarken yeniden boyanmış şekilde teslim edilecektir.

Kapı, pervaz ve çerçevelerde çizik, darbe, aşınma olması hâlinde kiracı tarafından yenisiyle değiştirilecektir.

Kombi bakımı, sözleşmenin 12. ayında kiracı tarafından yaptırılacaktır.

Evle ilgili sorunlarda doğrudan ev sahibiyle iletişime geçilecektir.

Salon ve koridor duvar kâğıtlarında çizik olması hâlinde kiracı yeniden yaptıracaktır.

Kiracı eve girişte kilit ve anahtar göbeğini değiştirecek, olası hırsızlık durumlarında sorumluluk kiracıya ait olacaktır.

Apartman sessizdir; yüksek ses, müzik ve komşuları rahatsız edecek davranışlar yasaktır.

Balkonlardan veya pencerelerden eşya atılması kesinlikle yasaktır.

Daire düzenli temizlenecek, mutfak ve ocak çevresi lekesiz tutulacaktır.

Kapıların sert çarpmasını önlemek için kapı damperi kullanılacaktır.

Duvarlara çivi çakmak yasaktır; yalnızca yapıştırıcı kullanılacaktır (klima ve TV ünitesi hariç).

4) Denetim ve fesih şartları

Ev sahibi, 50 gün arayla önceden haber vererek daireyi kontrol edebilecektir.

Dairenin herhangi bir yerinde çizik, çatlak, darbe tespit edilirse 15 dakikalık denetim yapılacaktır.

TEPKİ ÇEKEN İLAN KALDIRILDI

Öte yandan kiralık ev ilanının sosyal medyada gündem olması ve tepki çekmesi sonrası, ev sahibi, internet sitesinden söz konusu ilanını kaldırdı.

