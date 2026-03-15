Bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesi başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen uygulama, emeklilerin bayram alışverişi ve harcamalarına destek amacıyla yılda iki kez gerçekleştiriliyor. Bayram öncesi ise ''65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kimler bayram ikramiyesi alabilir?'' soruları gündemde!

Bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ve kurumdan gelir veya aylık alan hak sahiplerine verilen ek ödemedir. 2018 yılında uygulamaya konulan sistem ilk etapta 1.000 TL olarak ödenirken şimdi artışlarla beraber 4 bin TL seviyesine ulaştı. Peki, 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kimler bayram ikramiyesi alabilir?

65 YAŞ AYLIĞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alabilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık veya gelir alan tüm hak sahipleri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemelerini hesaplarına alacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Bayram ikramiyesi, emekli ve yaşlılık aylığı alanlar, malullük veya vazife malullüğü aylığı sahipleri, sürekli iş göremezlik geliri alanlar ile ölüm aylığı alan hak sahiplerine ödeniyor.

Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar da ödemeden yararlanabiliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLDU 2026?

2026 yılı için bayram ikramiyesi tutarı dosya bazında 4 bin TL olarak belirlendi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin bayram ikramiyeleri, Mart ayı içinde aylık ödeme günlerine göre hesaplara yatırılacak. Ödemeler 14 Mart itibarıyla başlarken 19 Mart’a kadar tamamlanmış olacak.

