Askere sevk edilecek yükümlüler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından sağlanan yol masrafı ödemelerine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Bakanlık, askerlik görevini yapmak üzere birliğine katılacak kişilerin ulaşım giderlerini karşılamak amacıyla "askerî yol" ödemesi gerçekleştiriyor. Ödemeler, asker adaylarının birliğine katılmadan önce yol masraflarını karşılamalarını sağlamak amacıyla sevk öncesinde yapılıyor.

YOL MASRAFI NASIL ALINIR?

Sevkinize ilişkin yol masrafınız sevk evrakınızı aldıktan sonra 3 iş günü içerisinde Ptt’ye aktarılmaktadır. Herhangi bir Ptt şubesine yapacağınız başvuruda; kimlik belgeniz ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafınızı alabilirsiniz.

ASKERE GİDERKEN YOL MASRAFI NASIL HESAPLANIYOR?

22 Temmuz 2020 tarihinden sonra askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliği’nin 102’nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü’nün genel ağında yayımlanan iller arası mesafe cetveli ve il /ilçe arası mesafe cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanmaktadır.

Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;

A. 400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,

B. 400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,

C. 800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,

Ç. 1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,

Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.

Yol masrafı = ( KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli

HER İZİNDE YOL MASRAFAI ÖDENİR Mİ?

Askeralma Yönetmeliği’nin 31’inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki kanuni izinler için bir defa, beşinci fıkrası kapsamındaki mazeret izinlerinde ise her defasında gidiş ve dönüş taşıma ve iaşe bedelleri Birlik Komutanlıklarının bağlı olduğu harcama birimlerince ödenir.

