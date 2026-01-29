2026 sevk tarihleri MSB (Milli Savunma Bakanlığı)tarafından açıklanmıştı. Şubat dönemi askerlik yerlerinin netleşmesiyle birlikte sevk işlemlerine dair detaylar da gündemin üst sıralarına taşındı. Açıklanan askerlik yerleri ile beraber ise ''Sevk belgesi nasıl, nereden alınır?'' sorusunun cevabı da merak konusu oldu. İşte 2026 sevk tarihleri ve sevk belgesi alma işlemlerine dair detaylar...

Askerlik sevk belgesine yönelik araştırmalar şubat dönemi sınıflandırma sonuçları ardından gündeme geldi. Sınıflandırma sonuçları MSB’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurularak e-Devlet platformu üzerinden erişime açıldı. Peki, sevk belgesi nasıl, nereden alınır?

ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.

Daha önceki dönemlerde sınıflandırması yapılmış olanlar ile yoklama kaçağı veya bakaya statüsünde bulunan yükümlüler için bu işlem yalnızca askerlik şubeleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor.



SEVK BELGESİ ALMANIN ADIMLARI

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi gereğince sevk evrakınızı e-Devlet üzerinden veya ikametinize en yakın askerlik şubesine başvurarak alabilirsiniz. İşleminizi e-Devlet üzerinden yapmak isterseniz e-Devlet sistemindeki “e-Hizmetler” menüsü altındaki “Kişisel Bilgiler” alt menüsü içerisinden MSB sekmesine girerek “Askerliğim” linkinden sevk belgenizi alabilirsiniz. Ancak daha önceki celp dönemlerinden sınıflandırılanlar ile bakaya durumundaki yükümlüler sevk belgelerini yalnızca askerlik şubelerinden alabilmektedir.

ASKERLİK SEVK VE SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 yılına ait sınıflandırma ve sevk sonuçları belli oldu. Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım dönemlerini kapsayan tüm duyurular Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılıyor.

ASKERLİK YOL VE YEMEK ÜCRETİ NASIL ALINIR?

Sevk işlemlerini tamamlayan yükümlüler için yol ve iaşe bedelleri de devlet tarafından karşılanıyor. Sevk belgesini e-Devlet üzerinden alanların askerlik şubesine tekrar gitmesine gerek kalmıyor. Yol masrafı ve günlük yemek bedeli, sevk olunacak mesafeye göre hesaplanarak PTT aracılığıyla ödeniyor. Askerlik yol ve yemek ücretleri de PTT bankamatiklerinden ya da kimlik ibrazı ile PTT şubelerinden alınabiliyor.

