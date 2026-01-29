Askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı'nın Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Yapılan duyuruda; "Şubat/Mart ve Nisan 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik sınıflandırma sonuçlarının (askerlik yerleri) açıklandığını bildirdi. Askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri, e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden öğrenilebiliyor.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Yükümlüler, www.turkiye.gov.tr Aadresine T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” veya “Sınıflandırma Sonucu Sorgulama” hizmeti üzerinden görev yapacakları birlik ve yer bilgilerine ulaşabiliyor.

Ayrıca sevk belgeleri de yine e-Devlet üzerinden temin edilebilecek. Sevk belgesini almayan veya belirtilen tarihlerde birliğine teslim olmayan yükümlüler hakkında askerlik mevzuatı kapsamında işlem yapılacak.

Askerlik yerleri açıklandı (e-Devlet şubat dönemi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama)

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Milli Savunma Bakanlığı'nın "ŞUBAT 2026 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU" başlık duyurusunda; "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir." ifadelerine yer verilmişti.

SEVK TARİHLERİ

Yükümlülerden 1’inci grupta sevke tabi olanlar, sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren sevk belgelerini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden temin edebilecek. 2’nci ve 3’üncü grupta yer alan yükümlüler ise sevk belgelerini sevk tarihlerinden 10 gün önce almaya başlayacak.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

