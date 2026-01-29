Hiç konuşmadan ünlü oldu! 160 milyon takipçili hesabını 42 milyar liraya sattı
TikTok'ta 160 milyon takipçiyle en fazla takip edilen isim olan Senegal asıllı sosyal medya fenomeni Khabene Lame (Khaby Lame), markasını ve şirketini 975 milyon dolara (42 milyar TL) sattı. Sessiz komedi videolarıyla ünlü olan isim, kontrol hissedar olacak.
TikTok'un en çok takip edilen ismi Khaby Lame, yönetim şirketinin bir kısmını Rich Sparkle'a satarak, markasından yıllık 4 milyar doların üzerinde gelir hedeflenen ve yapay zeka ikizi oluşturulmasını içeren bir anlaşmaya imza attı.
- Khaby Lame, faaliyetlerini yöneten şirketinin bir kısmını Hong Kong merkezli Rich Sparkle'a sattı.
- Anlaşma kapsamında Lame'in ticari faaliyetlerinden yıllık 4 milyar doların üzerinde satış geliri hedefleniyor.
- Lame'in yüzü, sesi ve davranış modellerinin yapay zeka kullanılarak dijital ikizi oluşturulacak.
- Khaby Lame, yeni yapıda kontrol hissedar olmayı sürdürecek.
- Bu anlaşma, Lame'i "sermaye destekli içerik üreticisi" konumuna getiriyor.
Forbes'un haberine göre, sessiz komedi videolarıyla tanınan 25 yaşındaki içerik üreticisi Khaby Lame, faaliyetlerini yöneten Step Distinctive Limited'in bir kısmını Hong Kong merkezli halka açık bir holding olan Rich Sparkle'a sattı.
YILLIK 4 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE KAZANACAK
160 milyon takipçisiyle TikTok'ta en fazla takip edilen isim olan Lame, yeni yapıda kontrol hissedar olmayı sürdürecek. Rich Sparkle'ın basın bülteninde, Lame'in hayranlarına yönelik ticari faaliyetlerin yıllık 4 milyar doların üzerinde satış geliri üretebileceği ifade edildi.
YAPAY ZEKAYLA İKİZİ OLUŞTURULACAK
Anlaşma kapsamında Lame, çok dilli ve farklı zaman dilimlerine yönelik e-ticaret içerikleri oluşturulmasına izin verdi. Bu izin, Lame'in yüzü, sesi ve davranış modellerinin yapay zeka kullanılarak dijital ikizinin oluşturulmasını da kapsıyor. Rich Sparkle, yeni işbirlikleriyle Lame'in etkisini büyütmeyi planlıyor.
MARKA İŞBİRLİKLERİ DE YAPIYOR
Forbes'un en iyi içerik üreticileri listesinde 10. sırada yer alan sosyal medya fenomeninin 2025'te TikTok'tan kazancının 20 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Lame görüntülemeden elde ettiği gelirlerin yanı sıra birçok marka ile yaptığı işbirliğiyle de yüksek gelir sağlıyor.
Rich Sparkle'ın 36 ay boyunca Lame'in markası üzerinde elde edeceği haklar sebebiyle, anlaşmanın Lame'i "sermaye destekli içerik üreticisi"ne dönüştürdüğü ifade ediliyor.