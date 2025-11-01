Cevdet Yılmaz iddialara cevap verdi: Kamuda harcamaları düşürdük

HABER MERKEZİ ANKARA - Muhalefetin zaman zaman gündeme getirdiği kamuda ‘130 bin makam aracı olduğu’ iddiasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cevapladı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Yılmaz, kamu idarelerinin mülkiyetinde toplam 125 bin 311 adet araç bulunduğunu, bunların yüzde 65’nin savunma ve güvenlik hizmetlerinde kullanıldığını söyledi.

YÜZDE 4,6'DAN 3,1' GERİLEME

Yılmaz, makam aracı olarak kullanılabilen taşıt sayısının, toplam taşıt sayısının yüzde 1,6’sını (2 bin civarında) oluşturduğunu, bu araçların vali, kaymakam, genel müdür ve dengi, üstü yöneticilere tahsis edildiğini belirtti. Yılmaz, tasarruf genelgelerine rağmen araç sayısının azalmamasının sebebini ise “Kiralamalarda da son dönemde olabildiğince belki o taşıtın yeterince azalmamasının sebebi o. ‘Kira bedelleri arttı’ diyor arkadaşlar. Dolayısıyla, kiralama yerine normal satın almayla gitmenin daha avantajlı olabileceğine dair hesaplar da var” şeklinde açıkladı.

Yılmaz, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında ise 257 kamu idaresindeki 1.958 harcama biriminde denetim gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, harcamaların on yılın ortalaması olan yüzde 4,6’dan yüzde 3,1’e düştüğünü bildirdi.