Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Cevdet Yılmaz iddialara cevap verdi: Kamuda harcamaları düşürdük

Cevdet Yılmaz iddialara cevap verdi: Kamuda harcamaları düşürdük

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cevdet Yılmaz iddialara cevap verdi: Kamuda harcamaları düşürdük
Cevdet Yılmaz, Tasarruf, Muhalefet, Kiralama, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda toplam 125 bin 311 araç bulunduğunu, makam aracı sayısının ise yalnızca 2 bin civarında olduğunu açıkladı. Tasarruf tedbirleriyle harcamalar on yılın ortalamasından düşürülerek yüzde 3,1’e çekildi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Muhalefetin zaman zaman gündeme getirdiği kamuda ‘130 bin makam aracı olduğu’ iddiasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cevapladı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Yılmaz, kamu idarelerinin mülkiyetinde toplam 125 bin 311 adet araç bulunduğunu, bunların yüzde 65’nin savunma ve güvenlik hizmetlerinde kullanıldığını söyledi.

YÜZDE 4,6'DAN 3,1' GERİLEME

Yılmaz, makam aracı olarak kullanılabilen taşıt sayısının, toplam taşıt sayısının yüzde 1,6’sını (2 bin civarında) oluşturduğunu, bu araçların vali, kaymakam, genel müdür ve dengi, üstü yöneticilere tahsis edildiğini belirtti. Yılmaz, tasarruf genelgelerine rağmen araç sayısının azalmamasının sebebini ise “Kiralamalarda da son dönemde olabildiğince belki o taşıtın yeterince azalmamasının sebebi o. ‘Kira bedelleri arttı’ diyor arkadaşlar. Dolayısıyla, kiralama yerine normal satın almayla gitmenin daha avantajlı olabileceğine dair hesaplar da var” şeklinde açıkladı.

Yılmaz, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında ise 257 kamu idaresindeki 1.958 harcama biriminde denetim gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, harcamaların on yılın ortalaması olan yüzde 4,6’dan yüzde 3,1’e düştüğünü bildirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dijital Türk Lirası için geri sayım başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dijital Türk Lirası için geri sayım başladı - EkonomiDijital Türk Lirası için geri sayım başladıUber’den Türkiye’ye 200 milyon dolar yatırım! İstanbul teknoloji üssü oluyor - EkonomiUber’den Türkiye’ye 200 milyon dolar yatırım!Talep MHP'den geldi: Emekliye refah payı verilsin - EkonomiTalep MHP'den geldi: Emekliye refah payı verilsinKamu tarifelerinde yeni model: Enflasyon hedefiyle uyumlu fiyat belirlenecek - EkonomiDevletin zamları düşük olacakMerkez Bankası döviz dönüşüm desteğini uzattı - EkonomiMerkez Bankası döviz dönüşüm desteğini uzattıAltını şimdi alan kazanacak! ABD'li dev banka 2026 tahminini güncelledi - EkonomiABD'li dev bankadan çok konuşulacak 2026 tahmini
Sonraki Haber Yükleniyor...