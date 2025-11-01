Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kamu tarifelerinde yeni model: Enflasyon hedefiyle uyumlu fiyat belirlenecek

Kamu tarifelerinde yeni model: Enflasyon hedefiyle uyumlu fiyat belirlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, elektrik, su, doğalgaz ve ulaşım gibi kalemleri kapsayan yönetilen fiyatları, enflasyon hedefleriyle uyumlu belirleyecek. Geçmiş enflasyona endeksli fiyat artışları yerine alternatif yöntemler devreye alınacak.

BERAT TEMİZ ANKARA - Enflasyon oranları üzerinde en fazla etkisi olan kalemler arasında yer alan ve kamu tarafından belirlenen fiyatlar, enflasyon hedefleri ile uyumlu olacak şekilde belirlenecek. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, elektrik, su, doğalgaz, ulaşım gibi birçok kalemi içinde barındıran yönetilen ve yönlendirilen fiyatların belirlenmesinde alternatif yöntemleri devreye almaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, mali disiplin gözetilerek yönetilen/yönlendirilen fiyatların, geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirleneceğine vurgu yapıldı.

Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar listesinde; elektrik, su, doğalgaz, şehir içi yolcu taşımacılığı, çay, şeker, ilaçlar, MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nden etkilenen özel ilköğretim ve lise ücretleri, AÖF katkı ücreti, devlet üniversitesi yurt ücreti, noter, pasaport, araç muayene ücretleri, zorunlu trafik sigortası, emisyon ölçüm ücreti, hac ve umre gidiş ücreti, doktor muayene ücreti, halk ekmek, şans oyunları, tren ücretleri, otoyol ve köprü ücreti gibi kalemler yer alıyor.  

