Yıl sonu enflasyon için gözler ekim ayı rakamlarında! Cevdet Yılmaz'dan "KKM tasfiye oldu" mesajı 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekim ayı enflasyonunu gördüğümüzde yıl sonunu daha sağlıklı bir şekilde tahmin etme imkanı bulmuş olacağız. Benim tahminim, Eylül ayı biraz sıra dışı bir ay oldu. Dolayısıyla ben Ekim'de tekrar normal bir çizgiye geleceğini düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

KKM NEDEN BÜTÇEDE YOK?

Kur korumalı mevduatın neden bütçede olmadığına ilişkin soru üzerine Yılmaz, "Merkez Bankası'nın bilançosunda KKM hesapları ve şu anda yüzde bir civarına gelmiş durumda. Toplam mevduatlar içinde KKM'nin payı yani aşağı yukarı tasfiye oldu diyebiliriz. Zaten Merkez Bankası yeni hesap açılmasına da müsaade etmiyor. Dolayısıyla KKM'nin bittiğini söyleyebiliriz. Burada yapmıştık hatırlarsanız KKM'yi ve ilk kanunu da geçici bir düzenleme olarak yapmıştık. Yani yaparken de zaten kalıcı bir sistem olarak yapmamıştık. Ben öyle yanlış olduğunu söylemiyorum. Geçici o günün ihtiyacıydı. O günün ihtiyacıydı. Maliyeti de oldu, faydası da oldu. Faydasına da maliyetine de bakmak gerekir" diye konuştu.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Enflasyon ile ilgili değerlendirme yapan Yılmaz, "Eylül ayı enflasyonu beklentilerinin üzerinde geldi. Dolayısıyla bu yıl sonu tahminiyle ilgili daha ihtiyatlı bir hava oluşturdu bizde. Ekim ayı enflasyonu 3 Kasım'da çıkmış olacak. Ekim ayı enflasyonunu gördüğümüzde yıl sonunu daha sağlıklı bir şekilde tahmin etme imkanı bulmuş olacağız. Ama benim tahminimi soracak olursanız Eylül ayı biraz sıra dışı bir ay oldu. Dolayısıyla ben Ekim'de tekrar normal bir çizgiye geleceğini düşünenlerdenim doğrusu. Ama göreceğiz elbette. Ekim ayı rakamını gördükten sonra yıl sonuyla ilgili daha sağlıklı bir şey söylemek istemiyorum. Ben şöyle ifade ediyorum; 30'un biraz altı, biraz üstü" dedi.