Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamları

- Güncelleme:
Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamları
Ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK, kasım ayının ilk iş gününde açıklayacağı rakamlarla hem memur ve emekli zam oranlarını hem de kira artış oranlarını şekillendirecek. Gözler açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi ekim ayına ait enflasyon rakamlarını kasım ayının ilk iş günü kamuoyuna duyuracak. 2025 yılının son çeyreğine yaklaşılırken, açıklanacak veriler özellikle yıl sonu maaş artışları ve piyasalardaki fiyat eğilimleri açısından büyük önem taşıyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre ekim ayında tüketici fiyatlarında bir miktar yükseliş bekleniyor.

TÜİK tarafından açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Her ayın ilk iş gününde açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri, memur ve emekli maaş zamları başta olmak üzere birçok kalemi doğrudan etkileyecek.

Ekim ayı verileriyle birlikte, yılın dördüncü çeyreğine girilirken 4 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş olacak. Bu oran, 2026 yılı başında yapılacak maaş zamlarının hesaplanmasında önemli bir referans niteliği taşıyor.

2025 TÜİK EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLUR?

Merkez Bankası’nın ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre tüketici fiyat endeksinde aylık bazda %2,34 artış bekleniyor. Katılımcıların yıl sonu enflasyon tahmini ise %31,77 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, geçen ayki %29,86’lık beklentinin üzerine çıkmış durumda.

