Yeniden Değerleme Oranı yarın belli oluyor: Yemek kartı, pasaport, ehliyet ve yurtdışı harçları... İşte yeni fiyat senaryoları!

Yeniden Değerleme Oranı yarın belli oluyor: Yemek kartı, pasaport, ehliyet ve yurtdışı harçları... İşte yeni fiyat senaryoları!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeniden Değerleme Oranı yarın belli oluyor: Yemek kartı, pasaport, ehliyet ve yurtdışı harçları... İşte yeni fiyat senaryoları!
Yeniden Değerleme Oranı, Pasaport, Ehliyet, Kimlik, IMEI, Trafik Cezası, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekim ayı enflasyonunun yarın açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da netleşecek. Oran; pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yemek kartı, trafik cezaları ve MTV gibi birçok kalemde 2026'da uygulanacak artışları belirleyecek. Tahminler yüzde 22-24'e işaret ediyor. İşte muhtemel senaryolar ve artışlar...

Vatandaşların merakla beklediği Ekim ayı enflasyon verileri, yarın kamuoyuna açıklanacak.

Verilerin ardından ÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanan Yeniden Değerleme Oranı da ortaya çıkacak. Oran, 1 Ocak 2026 itibarıyla vergi, harç ve cezaların ne kadar artacağını belirleyeceği için piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

YEMEK KARTI, YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI, EHLİYET, PASAPORT...

Yeniden Değerleme Oranı; pasaport, ehliyet, kimlik, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve MTV gibi kalemlerde yeni yılda uygulanacak artışların temel belirleyicisi olacak.

Beklentilere göre ekimde aylık enflasyonun yüzde 2,5-2,69 aralığında, yıllık enflasyonun ise yüzde 33,05 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

SON KARAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN

Mevzuat gereği açıklanacak oran otomatik olarak yürürlüğe giriyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oranı tümüyle veya kısmen artırma ya da düşürme yetkisine sahip. Tahminler, Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 22-24 bandında olacağı yönünde.

ORAN YÜZDE 23 OLURSA TAHMİNİ YENİ ÜCRETLER...

Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 23 seviyesinde açıklanması halinde tahmini ücretler nasıl olacak?

1 Ocak 2026’dan itibaren bazı kalemlerde beklenen tahmini tutarlar şöyle:

Yeniden Değerleme Oranı yarın belli oluyor: Yemek kartı, pasaport, ehliyet ve yurtdışı harçları... İşte yeni fiyat senaryoları! - 1. Resim

Yemek kartı ücreti: 240 TL → 295 TL

Yeniden Değerleme Oranı yarın belli oluyor: Yemek kartı, pasaport, ehliyet ve yurtdışı harçları... İşte yeni fiyat senaryoları! - 2. Resim

IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 56.000 TL

Yeniden Değerleme Oranı yarın belli oluyor: Yemek kartı, pasaport, ehliyet ve yurtdışı harçları... İşte yeni fiyat senaryoları! - 3. Resim

Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL → 1.230 TL

Yeniden Değerleme Oranı yarın belli oluyor: Yemek kartı, pasaport, ehliyet ve yurtdışı harçları... İşte yeni fiyat senaryoları! - 4. Resim

A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL → 2.316 TL

Yeniden Değerleme Oranı yarın belli oluyor: Yemek kartı, pasaport, ehliyet ve yurtdışı harçları... İşte yeni fiyat senaryoları! - 5. Resim

B sınıfı ehliyet harcı: 5.678 TL → 6.984 TL

Yeniden Değerleme Oranı yarın belli oluyor: Yemek kartı, pasaport, ehliyet ve yurtdışı harçları... İşte yeni fiyat senaryoları! - 6. Resim

3 yıllık pasaport harcı: 8.000 TL → 9.840 TL

Yeniden Değerleme Oranı yarın belli oluyor: Yemek kartı, pasaport, ehliyet ve yurtdışı harçları... İşte yeni fiyat senaryoları! - 7. Resim

10 yıllık pasaport harcı: 11.274 TL → 13.867 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

